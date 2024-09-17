1,216億 人民幣存款探11年低點

國內大型電子廠商琵琶別抱，將手中的人民幣存款轉成美元持有，加上有人民幣基金到期、償付款項給投資人等因素，促使國銀人民幣存款餘額持續萎縮。

中央銀行昨（16）日公布國銀人民幣存款統計，截至今年8月底，國銀人民幣存款餘額合計為人民幣1,216.39億元，為2013年10月以來、近11年新低，並較前一個月大減人民幣65.27億元。

根據央行統計顯示，8月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為人民幣919.42億元，月減人民幣13.37億元。

至於台商海外資金調度中心—國際金融業務分行（OBU），8月人民幣存款餘額同步下滑，僅剩人民幣296.97億元，月減人民幣51.9億元。

央行統計顯示，國銀DBU與OBU合計，8月國銀人民幣存款合計大減人民幣65.27億元，餘額來到人民幣1,216.39億元，為2013年10月以來、近11年的新低水準。