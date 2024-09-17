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美元高利存款最後一波 凱基銀7天期專案年息喊10%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
搶美元高利存款最後一波。路透
搶美元高利存款最後一波。路透

搶美元高利存款最後一波。隨著美國降息呼聲高，把握美元降息前高利的尾巴，凱基銀行推出3個月、6個月年利率最高5.6%美元定存專案，單筆最低起存只要5,000美元，此外也提供日圓、美元、歐元三種幣別的換匯優存活動，7天期享超高年利率10%；此外，聯邦銀行New New Bank新資金1個月利率高達8%，滙豐銀行財管客戶享3個月7%優利。

凱基銀行表示，近期將有極大機率迎來美國聯準會（Fed）兌現降息的承諾，根據內部觀察匯價從高檔滑落的同時，整體換匯量有增無減，台幣兌美元的交易較去年同期增加15%，顯示不論是出國旅遊或外幣資產配置，美元仍是最受青睞的換匯選項。

國銀9月美元高利定存方案
國銀9月美元高利定存方案

凱基銀行宣布，即日起至9月30日，參加美元高利定存專案透過行動銀行App、客服、分行申辦，提供3個月、6個月的定存方案。單筆最低起存只要5,000美元，最高可享3個月期5.3%、6個月期5%的優惠利率；另外，換匯優存專案，以任一幣別轉換至美元、日圓或歐元，並同時辦理定存，即可享7天10%的超高利率。

聯邦銀行New New Bank提供換匯新資金享1個月美元定存利率8%優惠，且單筆起存只要100美元，每人優惠限額2,000美元。滙豐銀行高利美元專案到9月底截止，針對往來資產餘額達3,000萬元的卓越理財尊尚客戶，提供3個月7%美元定存高利，單筆最低3萬美元起。

中信銀9月推出高利美元專案，活動期間一個月，鎖定個人戶及企業戶，限制臨櫃辦理的新資金，存入1萬美元起，可享1個月5.2%美元定存，存入3萬美元，1個月利率拉高到5.5%，單一客戶最高限額100萬美元。

王道銀行鎖定新戶，10月31日前新增存款資金即享3個月定存年利率5.68%，每筆定存金額300美元起，最高5萬美元，不限承作筆數；台新銀行9月主打美元2個月及4個月天期方案，2個月期年息5.2%，4個月期為階梯利率，前兩個月5.2%，後兩個月4.8%，平均年息5%，最低1,000美元即可承作。

出國旅遊 客戶 美國

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