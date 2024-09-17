熱錢湧入台幣連二升 收在31.91元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

本周為超級央行周，市場預期美國聯準會將啟動降息循環，甚至不排除降息2碼，導致美元指數轉弱、熱錢匯入，新台幣匯率昨（16）日跟隨主要亞洲貨幣走強，盤中最高升抵31.868元，最多升值1.24角，終場升值金額縮至8.2分，收在31.91元，連兩升並為逾半個月新高，總成交量擴增至17.345億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數昨日下挫0.26%，主要亞洲貨幣多數升值，其中日圓兌美元升幅為0.74%，星元匯率與新台幣匯率各自升值0.29%與0.26%，中國大陸與韓國昨天休市。

匯銀主管估計，新台幣匯率昨天匯入約8億美元，激勵新台幣匯率連兩天升值，累計升值金額2.18角。

匯銀主管指出，本周進入超級央行周，包括美國聯準會、英國、日本及台灣央行均將陸續召開貨幣政策會議，其中以美國聯準會（Fed）動向最受矚目，市場認為，聯準會本周啟動降息箭在弦上，關鍵在於降息1碼或2碼，由於近期公布的數據好壞參半，部分投資人對於降息2碼的預期上升，促使美元走勢疲軟。

外匯交易員指出，美元下挫、外資匯入加上日圓成為亞幣升值領頭羊等三大利多，激勵新台幣匯率強升，不過近期市場觀望氣氛濃厚，並聚焦聯準會接下來的降息路徑，以及緊接在後的日本央行貨幣政策風向，估計短期內，新台幣匯率將在31.8~32.2元之間震盪。

台幣匯率 日本央行 美國聯準會

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