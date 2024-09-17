熱錢湧入台幣連二升 收在31.91元
本周為超級央行周，市場預期美國聯準會將啟動降息循環，甚至不排除降息2碼，導致美元指數轉弱、熱錢匯入，新台幣匯率昨（16）日跟隨主要亞洲貨幣走強，盤中最高升抵31.868元，最多升值1.24角，終場升值金額縮至8.2分，收在31.91元，連兩升並為逾半個月新高，總成交量擴增至17.345億美元。
中央銀行統計顯示，美元指數昨日下挫0.26%，主要亞洲貨幣多數升值，其中日圓兌美元升幅為0.74%，星元匯率與新台幣匯率各自升值0.29%與0.26%，中國大陸與韓國昨天休市。
匯銀主管估計，新台幣匯率昨天匯入約8億美元，激勵新台幣匯率連兩天升值，累計升值金額2.18角。
匯銀主管指出，本周進入超級央行周，包括美國聯準會、英國、日本及台灣央行均將陸續召開貨幣政策會議，其中以美國聯準會（Fed）動向最受矚目，市場認為，聯準會本周啟動降息箭在弦上，關鍵在於降息1碼或2碼，由於近期公布的數據好壞參半，部分投資人對於降息2碼的預期上升，促使美元走勢疲軟。
外匯交易員指出，美元下挫、外資匯入加上日圓成為亞幣升值領頭羊等三大利多，激勵新台幣匯率強升，不過近期市場觀望氣氛濃厚，並聚焦聯準會接下來的降息路徑，以及緊接在後的日本央行貨幣政策風向，估計短期內，新台幣匯率將在31.8~32.2元之間震盪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言