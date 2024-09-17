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國泰世華銀阻詐 績效卓著

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華阻詐績效居同業之冠，行政院長卓榮泰親赴勉勵。圖為行政院院長卓榮泰（中），行政院秘書長龔明鑫（左七）、金管會主委彭金隆（左五）、國泰世華董事長郭明鑑（右七）、國泰世華副董事長蔡宗翰（右六）。 國泰世華／提供
國泰世華阻詐績效居同業之冠，行政院長卓榮泰親赴勉勵。圖為行政院院長卓榮泰（中），行政院秘書長龔明鑫（左七）、金管會主委彭金隆（左五）、國泰世華董事長郭明鑑（右七）、國泰世華副董事長蔡宗翰（右六）。 國泰世華／提供

國泰世華展現對金融安全的堅定追求，致力阻詐不遺餘力，內政部警政署統計，國泰世華2023年臨櫃攔阻詐騙金額逾12.8億元，居金融業之冠；今年1月至6月臨櫃成功攔阻詐騙案逾1,000件，為民眾守護超過8.2億元。

行政院院長卓榮泰為勉勵第一線行員辛勞，率秘書長龔明鑫、政務委員林明昕、打詐指揮中心指揮官馬士元、金管會主委彭金隆、銀行局局長莊琇媛等昨（16）日至國泰世華營業部視察，除了為前線行員加油打氣，也聽取國泰世華「國泰盾」四大聯防機制，展現金、警一同捍衛民眾資產、打擊詐騙的行動力與決心。

卓榮泰表示，面對打詐議題，在行政院與立法院通力合作下「打詐新四法」已陸續通過並頒布施行，除了透過強而有力的執法，也需要銀行業者一同發揮臨櫃關懷攔阻及科技防詐的功夫，建立反詐生態系；同時感謝國泰世華全行一心的努力，攔阻績效卓著可作為典範，期盼未來共同發揮聯防效能，讓歹徒無處可騙，一同走向更文明、安全的社會。

國泰世華董事長郭明鑑表示，國泰世華去年成立跨部門反詐專責小組，攜手金融同業及民間企業深化科技阻詐合作，乃至於與主管機關、警政單位緊密交流協作，匯集全民力量建立堅韌的反詐連線。為擴大扎根識詐意識，國泰世華去年12月同步提出「#說出來 阻止更多人受騙」倡議行動，邀請民眾勇敢說各種遇到的詐騙手法，避免更多人受騙，一起建立互相信賴的社會。

行政院視察活動由郭明鑑率主管群們陪同，展現國泰世華整合數據科技與人員培力推行之「國泰盾」豐碩成效。「國泰盾」依循行政院「打擊詐欺策略行動綱領」架構發展阻詐藍圖，橫跨四大構面「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」。

在「知識盾」識詐宣導面，國泰世華透過各項創新宣傳手法，包含攜手警政署刑事警察局舉辦全台首場沉浸式詐騙體驗展，號召多家同業與企業響應倡議「# 說出來阻止更多人受騙」反詐觀念等，宣導觸及人數已逾9,300萬人次。「科技盾」則以AI打造詐騙偵測模組，強化預警機制，升級CUBE App推出「卡片安全鎖」功能遏止盜刷情事；「關懷盾」、「聯盟盾」為臨櫃關懷阻詐面向，透過深化金、警即時通報合作與KYC（Know Your Customer）流程，培訓反詐種子行員等，擴大臨櫃聯防攔阻成效。

打詐 行政院 詐騙

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