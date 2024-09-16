壽險業前8月新契約保費5183億元 年增近1成

壽險公會統計，今年前8月壽險業新契約保費收入達新台幣5183.31億元，年增9.8%，不僅傳統型保單新契約保費持續呈現雙位數成長，投資型保單業績也幾乎追上2023年同期表現，僅微幅衰退0.3%。

壽險公會今天公布全體壽險業業績，若加計認列在負債項下收入，今年前8月壽險業新契約保費收入達5183.31億元，年增9.8%，續年度保費收入達1兆333.48億元，年增3.3%，合計前8月總保費收入達1兆5516.79億元，年增5.4%，續維持「3增」局面。

觀察新契約保費收入結構，前8月壽險業傳統型保單新契約保費收入達3201.81億元，年增17.1%，投資型保單新契約保費收入為1981.49億元，微幅年減0.3%。

壽險公會分析，傳統型保單新契約保費收入呈現正成長，可能與部分壽險公司推出分紅保單，帶動傳統型壽險等商品銷售有關。

投資型保單方面，壽險公會觀察，因投資型保單新制2023年7月1日起上路，新制效應墊高2023年比較基期，導致今年前8月投資型保單新契約保費收入相比2023年同期呈現微幅衰退。