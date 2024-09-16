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行庫消化不動產授信案 估放款集中度減降要等明年

中央社／ 台北16日電

今年6月底全體國銀不動產貸款集中度比率升至37.4%，接近歷史高點，央行籲請業者自主改善信用資源過度集中不動產貸款情形。數間公股銀行目前正在消化大量已承諾、未撥款的房貸案件，預期到今年底前比率仍呈上升格局，可能要等到明年才會逐步下降。

今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.4%，接近歷史高點的37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

財政部今天召集公股金控、銀行總經理開會，會議聚焦9大議題之一，正是不動產授信集中度。

與會官員表示，今天會議僅是了解各行庫目前水位，以及預計何時將有所減降，並督促行庫對任一產業的授信放款，都要審慎辦理，勿過度集中，尤其是土建融（購地、建築興建工程貸款）等不動產授信。

與會者指出，由於公股行庫目前正在消化大量已受理核貸、但尚未撥款的房貸案件，預期到今年底前，不動產貸款集中度比率仍會呈上升格局，數間公股銀預估將升破35%，可能要等到明年才會開始逐步下降。據了解，目前數間行庫不動產貸款集中度比率不到34%。

今天財政部召開的會議中，除聚焦不動產授信集中度，另8大議題包含各行庫重大偶發通報情形案、新青安貸款查核情形、強化轉投資公司管理、亞洲資產管理中心相應規劃、高資產財管中心推動、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與公平待客、離岸風電授信融資，以及0403震災貸款情形。

房貸 財政部

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