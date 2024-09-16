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國泰一號REITs受益人質疑基金運作不透明 土銀澄清了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
土地銀行示意圖。 聯合報系資料庫
土地銀行示意圖。 聯合報系資料庫

近20年歷史的不動產投資信託基金「國泰一號基金」爆發基金受益人質疑基金運作不透明，重大消息未公開及受益人大會竟只有書面形式，投資人都只能以書面表達意見，無法在會議現場向受託機構提出問題進行詢問等疑慮，基金受益人後援會16日在媒體刊登廣告，疾呼受益人全力反對本次受益人會議，維護自身權益。

對此，受託經管國泰一號不動產投資信託基金（REITs）的土地銀行今日發布重大訊息，強調受託機構及管理機構，皆是依受益人會議決議內容，並依該基金信託計畫及信託契約約定管理基金及收取相關報酬並辦理相關公告，並未有報載廣告所述失職情況，為免受益人因廣告所載內容有所誤解。

土銀表示，有關台北喜來登大飯店結構補強作業，是依法令規定及確保基金資產品質而辦理，但承租人寒舍餐旅就上開耐震補強工程期間的租金減免爭議，併同飯店設備更新爭議向臺北地方法院起訴，請求本基金賠償五億多元，本基金已委請基金律師辦理後續訴訟事宜。因本案正由該院審理中，目前此民事訴訟案件仍於法院審理初期，就請求權基礎及相關標的金額，仍待釐清，且寒舍餐旅（2739）為正常履行租金給付義務，尚未對基金受益人權益造成影響，依規定尚無須辦理公告。

另外，本都更案的「人事管理費用」是依據臺北市政府都市發展局函文所檢送的「臺北市都市更新事業及權利變換計畫內有關費用提列總表」依法編列，乃都市更新的必要費用，且其金額符合法規及市場行情。其中，「人事管理費用」主要包含都市更新營建管理服務費用及實施者管理服務費用。

土銀解釋，本都更案的都市更新營建管理作業，經本基金公開招標後由美商公司得標並執行，實施者管理服務費用為基金管理機構經2014年受益人會議表決通過作為本都更案實施者後，經依市場行情評估後，由受託機構與基金管理機構簽訂委任契約書增補協議；支付實施者服務費用，與營建管理機構所收取度費用，兩者合計金額約為八千四百萬元，都更實施者報酬並非廣告所載金額。

另外，「工業地產」乃近年來交易熱絡之商用不動產，且目前上市的六檔REITs亦有部分已購買工業地產作為其穩定配息的來源。本基金為謀求基金更佳收益及增進受益人之利益，擬於此次受益人會議修改信託契約及變更信託計畫，新增工業地產作為本基金投資標的選擇之一，期使本基金能具更多操作空間及彈性，並未如報載廣告所稱已設定特定標的。

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