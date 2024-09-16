網攻事件頻傳 財部召行庫開會籲強化資安防護監控

財政部今天召集公股金融事業高層開會，聚焦9大議題。與會者指出，近日駭客DDoS侵擾事件頻傳，財政部在會中強調，各行庫務必強化資安防護與相關系統的監控；針對房貸議題，財政部重申自住首購及契約中貸款優先，並繼續把關貸前徵審、貸後管理，以杜絕新青安濫用情形。

財政部今天召集公股金控、銀行總經理開會，由次長阮清華主持，會議聚焦9大重要議題，包含各行庫重大偶發通報情形案、新青安貸款查核情形、不動產授信集中度、強化轉投資公司管理、亞洲資產管理中心相應規劃、高資產財管中心推動、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與公平待客、離岸風電授信融資，以及0403震災貸款情形。

與會者轉述，針對重大偶發事件，由於近期發生國內銀行勾結詐騙集團等不當行為，財政部要求公股行庫徹底落實內稽內控，加強教育訓練與人員價值觀，形塑乾淨、誠實文化；同時，近日有行庫遭受駭客發起的分散式阻斷服務（DDoS）侵擾，財政部也強調務必強化資安防護與相關系統的監控。

與會者表示，財政部並在會中重申行政院長卓榮泰的金融穩定及房貸議題4原則、4順序，即維護金融體質安全、自住首購及契約中的貸款優先、行庫須自主調整管控貸款結構，以及新青安政策性房貸，在貸前、貸後都要審慎核定、嚴格管理，財政部並要求行庫維持客服暢通。

針對不動產授信集中度，與會者指出，財政部督促行庫對任一產業的授信放款，都要審慎辦理，勿過度集中，尤其是土建融（購地、建築興建工程貸款）等不動產授信。

ESG方面，財政部也提醒行庫，對於環境部公布各產業的溫室氣體排放量，銀行承作投融資時，應納入相關因子。在離岸風電議題上，與會者提到，財政部希望行庫在風險評估可控之下，多加辦理綠能相關授信融資，以響應2050年淨零碳排目標。

同時，會中有公股銀行分享高資產客戶財富管理業務推動情形，財政部也同步督促公股金融事業密切注意金管會的亞洲資產管理中心政策，以推出相應規劃。

除原訂9大議題，與會者強調，今年以來，租賃業融資給消費者的先買後付（BNPL）經營模式遭質疑，由於8大公股行庫放款給租賃業規模達新台幣千億元，財政部今天再次提醒行庫，要強化、落實相關授信案的貸後管理，查核其資金用途等。