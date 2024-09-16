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兆豐銀行董監高管帶頭參與洗錢防制及打擊資恐專題講座

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行舉辦防制洗錢及打擊資恐專題講座，兆豐銀行董事長董瑞斌(中)率領董事、監察人、銀行高階主管、金控及子公司高階主管參加，邀請新北地檢署檢察官李秉錡(左四)擔任講師，分享實務經驗。兆豐銀行／提供
兆豐銀行舉辦防制洗錢及打擊資恐專題講座，兆豐銀行董事長董瑞斌(中)率領董事、監察人、銀行高階主管、金控及子公司高階主管參加，邀請新北地檢署檢察官李秉錡(左四)擔任講師，分享實務經驗。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為持續強化高階管理人員對阻詐、識詐及制裁風險及洗錢防制觀念，與時俱進了解最新法令規範，由兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌親率董事、監察人、銀行高階主管、金控及子公司高階主管及國內單位主管共同出席參與，展現對最新法令資訊、強化公司治理、風險管理及內部控制的高度重視。

本次專題講座兆豐銀行特別邀請新北地方檢察署檢察官李秉錡以自身偵辦洗錢犯罪的實務經驗與案例，分享相關經驗並探討近年來新型態詐騙(虛擬貨幣)及新興洗錢犯罪手法暨因應對策，持續透過教育訓練全面提升全體員工防詐觀念，以響應行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」政策及立法院三讀通過「打詐新四法」。本次講座除分享打詐議題，亦對近期美國OFAC發布外國金融機構面臨俄羅斯制裁風險相關議題進行探討，透過輕鬆幽默、貼近生活的授課方式，讓參與人員迅速建立正確洗錢防制觀念。

兆豐銀行表示，兆豐銀將秉持專業金融立場，並以前瞻思維整合資源，結合金融職能與科技力量，持續全面防堵詐欺及打擊金融犯罪，除提升同仁防制詐騙風險意識外，亦積極參與公私部門防詐、堵詐、識詐等洗錢防制各項研討會，同時致力推廣全民防詐及防制洗錢意識，共同守護民眾財產安全。

兆豐金控 兆豐銀行 洗錢防制

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