壽險公會公布前八月保費統計 投資型新契約保費小幅衰退

壽險公會16日公布最新統計，今年前八月壽險業保費收入（加計負債）合計1兆5,516億元，年增5.4%；其中，新契約保費合計5,183.3億元，較去年同期增加9.8%，續年度保費收入1兆333億元，較去年同期增加3.3%。

就新契約保費收入分析，壽險3,485億元，占新契約保費的67.2%，較去年同期增加16.4%；傷害險99億元占新契約保費收入的1.9%；健康險321億元占新契約保費之6.2%，較去年同期增加22%；年金險1,277億元占24.6%，較去年同期減少6.9%。

以各個通路業績來看，新契約保費5,183億元中，壽險公司本身行銷體系2,229億元占43%；銀行經代保代通路2,008億元占38.75%；傳統保險經紀人、保險代理人僅945億元占18.25%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.57：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會分析，在傳統型保險商品部分：傳統型壽險新契約保費（加計負債）為3,201億元，較去年同期增加17.1%，可能與部分會員公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品之銷售有關。

傳統型年金險新契約保費為31億元，較去年同期減少42.7%，可能與部分會員公司配合逐步接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS17），變更傳統型年金商品銷售策略（如：躉繳轉期繳）有關；整體而言，由於傳統型年金險基期較低，今年截至8月傳統型壽險新契約保費增加影響大於傳統型年金險新契約保費收入增加影響，因此，整體傳統型保險商品新契約保費收入3,201億元，較去年同期增加17.1%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費736億元，較去年同期增加9.7%；投資型年金險新契約保入（含負債）1,245億元，較去年同期減少5.4%；整體而言，由於投資型壽險基期較低，今年截至8月傳統型年金險新契約保費收入減少影響大於投資型壽險新契約保費收入增加的影響，此外，可能與投資型保單新制於2023年7月1日起上路，受到新制效應影響，去年截至8月投資型保險商品之新契約保費收入基期較高有關，綜上所述，整體投資型保險商品新契約保費收入（含負債）1,981億元，較去年同期減少0.3%。

依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。