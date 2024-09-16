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市場聚焦Fed降息幅度 新台幣隨亞幣走揚升8.2分

中央社／ 台北16日電

超級央行週登場，市場對於美國聯準會降息預期轉濃，美元指數轉弱，新台幣隨亞幣反彈，盤中勁揚逾1角，收盤收在31.91元，升8.2分，匯價連2升，並寫下近3週新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至17.345億美元。

本週迎來超級央行週，美國、英國、日本及台灣均將陸續召開貨幣政策會議，其中又以美國聯準會（Fed）動向最受矚目，儘管降息勢在必行，但隨著經濟數據喜憂參半，市場對於降息2碼的預期上升，美元指數應聲下挫，面臨100保衛戰。

央行統計，在市場擴大押注聯準會降息2碼後，美元指數今天下跌0.26%，亞幣全面反彈，又以日圓升勢最猛，一度升破140大關，漲0.74%，新加坡幣升值0.29%、新台幣升0.26%，韓元及人民幣休市。

新台幣兌美元今天開盤價為31.95元，在日圓領軍反攻之下，升幅逐步擴大，盤中最高觸及31.868元。

外匯交易員指出，外資匯入、美元示弱以及日圓領漲3大題材助攻，使得新台幣啟動升勢，不過近期市場觀望氣氛濃厚，聚焦聯準會降息路徑，以及緊接在後的日本央行態度，預估下週金融市場才會趨於明朗。

台股同樣因為市場高度觀望，延續量縮盤整格局，今天終場上漲90.43點，收在21850.08點，成交值新台幣2314.24億元，創下今年1月29日來新低量。

新台幣 日本央行 美國聯準會

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