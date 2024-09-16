玉山銀新卡搶市奏效 8月發卡量衝至11.9萬張居冠

前5大發行信用卡銀行8月數據出爐，受惠於暑假帶動國內外旅遊、餐飲刷卡需求，中信銀簽帳金額新台幣607.3億元、流通卡數936.1萬張位居第1；此外，玉山銀推新卡玉山Unicard，帶動8月單月發卡量達到11.9萬張，擠下台新銀成為當月發卡王。

根據各家銀行公布信用卡8月數據，簽帳金額第1為中信銀607.3億元，國泰世華銀以600.5億元緊跟在後，依序為北富銀478.04億元、玉山銀456.9億元和台新銀的412.55億元，合計5家銀行8月簽帳金額2555.2億元。

發卡部分，由玉山銀的11.9萬張奪冠，台新銀從7月的13.5萬張減少至8.8萬張，排名第2；其餘依序為中信銀7.5萬張、北富銀5.2萬張和國泰世華銀的4.6萬張。

玉山銀指出，今年8月12日推出玉山Unicard，提供簡單選、任意選、UP選3大方案，和訂閱制回饋計劃、全新e point，挹注更多發卡動能。

玉山銀指出，8月的單月簽帳金額為456.9億元，較去年同期成長3%，累計前8月簽帳金額為4177億元，較去年同期成長12%，創下8月單月及年度累積新高。

中信銀指出，前8個月信用卡消費金額合計5348億元，持續創下歷年新高紀錄，較去年同期成長7%，主要為民眾出國旅遊及外出用餐需求增加，帶動海外消費、旅遊、餐飲、超市、超商等消費金額持續成長。

國泰世華銀表示，受惠旅遊及海外消費等簽帳金額成長，加上國泰世華CUBE卡各項權益方案有效吸引刷卡消費，8月信用卡簽帳金額為600.5億元，較去年同期成長40.5億元，累計前8月簽帳金額為5001億元。

國泰世華銀指出，國內外旅遊需求持續熱絡，海外簽帳較去年同期成長逾50%，整體旅遊消費成長20%。暑假

購物聚餐需求高，主要百貨、電商及餐飲簽帳亦較去年同期成長逾20%。

北富銀8月信用卡刷卡額達478.04億元，因8月入帳天數較7月少3天，刷卡額月減45億元，但相比2023年同期仍成長2%。

北富銀表示，8月刷卡額主要來自量販超市及海外消費，其中Costco聯名卡因卡量帶動整體刷卡量，貢獻比居最大宗；後續信用卡策略持續聚焦旅遊經營，並已著手規劃9月蘋果新機購機潮、百貨週年慶及電商雙11旺季，以提供更多刷卡優惠滿足卡友消費需求。

台新銀8月信用卡刷卡額達412.55億元，寫史上同期新高，年增6%，主因適逢暑假旺季，帶動國內外旅遊、餐飲及海外消費成長，累計前8月刷卡額年增已近15%。

台新銀指出，第4季逢百貨週年慶、網購雙11、雙12等消費大檔，且有聖誕跨年聚餐、旅遊及海外消費等動能存在，均為信用卡主力經營的消費場域。

外銀部分，星展銀行（台灣）表示，今年信用卡整體刷卡金額的成長主要來自於信用卡換發，以及持續推出優於市場的促刷活動；8月流通卡數327.2萬張、簽帳金額為219.14億元，截至今年8月海外實體刷卡金額較去年同期成長逾2成。

星展銀表示，第4季適逢iPhone 新機上市、百貨周年慶、雙11、旅遊甚至是年底大額保費扣繳等消費議題及檔期，將持續提供多樣化的促刷優惠，預期可帶動刷卡金額持續穩健成長。