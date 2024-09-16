快訊

不准中信金公開收購新光金 金管會4理由駁回全文聲明曝光

謀刺川普嫌犯曾出書 291頁稱對烏克蘭戰爭「幻滅」、欲參戰遭拒

虎林國中前6死傷…3童遭撞畫面曝光 賓士車「副駕落跑」搜出槍毒

玉山銀新卡搶市奏效 8月發卡量衝至11.9萬張居冠

中央社／ 台北16日電

前5大發行信用卡銀行8月數據出爐，受惠於暑假帶動國內外旅遊、餐飲刷卡需求，中信銀簽帳金額新台幣607.3億元、流通卡數936.1萬張位居第1；此外，玉山銀推新卡玉山Unicard，帶動8月單月發卡量達到11.9萬張，擠下台新銀成為當月發卡王。

根據各家銀行公布信用卡8月數據，簽帳金額第1為中信銀607.3億元，國泰世華銀以600.5億元緊跟在後，依序為北富銀478.04億元、玉山銀456.9億元和台新銀的412.55億元，合計5家銀行8月簽帳金額2555.2億元。

發卡部分，由玉山銀的11.9萬張奪冠，台新銀從7月的13.5萬張減少至8.8萬張，排名第2；其餘依序為中信銀7.5萬張、北富銀5.2萬張和國泰世華銀的4.6萬張。

玉山銀指出，今年8月12日推出玉山Unicard，提供簡單選、任意選、UP選3大方案，和訂閱制回饋計劃、全新e point，挹注更多發卡動能。

玉山銀指出，8月的單月簽帳金額為456.9億元，較去年同期成長3%，累計前8月簽帳金額為4177億元，較去年同期成長12%，創下8月單月及年度累積新高。

中信銀指出，前8個月信用卡消費金額合計5348億元，持續創下歷年新高紀錄，較去年同期成長7%，主要為民眾出國旅遊及外出用餐需求增加，帶動海外消費、旅遊、餐飲、超市、超商等消費金額持續成長。

國泰世華銀表示，受惠旅遊及海外消費等簽帳金額成長，加上國泰世華CUBE卡各項權益方案有效吸引刷卡消費，8月信用卡簽帳金額為600.5億元，較去年同期成長40.5億元，累計前8月簽帳金額為5001億元。

國泰世華銀指出，國內外旅遊需求持續熱絡，海外簽帳較去年同期成長逾50%，整體旅遊消費成長20%。暑假

購物聚餐需求高，主要百貨、電商及餐飲簽帳亦較去年同期成長逾20%。

北富銀8月信用卡刷卡額達478.04億元，因8月入帳天數較7月少3天，刷卡額月減45億元，但相比2023年同期仍成長2%。

北富銀表示，8月刷卡額主要來自量販超市及海外消費，其中Costco聯名卡因卡量帶動整體刷卡量，貢獻比居最大宗；後續信用卡策略持續聚焦旅遊經營，並已著手規劃9月蘋果新機購機潮、百貨週年慶及電商雙11旺季，以提供更多刷卡優惠滿足卡友消費需求。

台新銀8月信用卡刷卡額達412.55億元，寫史上同期新高，年增6%，主因適逢暑假旺季，帶動國內外旅遊、餐飲及海外消費成長，累計前8月刷卡額年增已近15%。

台新銀指出，第4季逢百貨週年慶、網購雙11、雙12等消費大檔，且有聖誕跨年聚餐、旅遊及海外消費等動能存在，均為信用卡主力經營的消費場域。

外銀部分，星展銀行（台灣）表示，今年信用卡整體刷卡金額的成長主要來自於信用卡換發，以及持續推出優於市場的促刷活動；8月流通卡數327.2萬張、簽帳金額為219.14億元，截至今年8月海外實體刷卡金額較去年同期成長逾2成。

星展銀表示，第4季適逢iPhone 新機上市、百貨周年慶、雙11、旅遊甚至是年底大額保費扣繳等消費議題及檔期，將持續提供多樣化的促刷優惠，預期可帶動刷卡金額持續穩健成長。

刷卡 消費

延伸閱讀

研調：8月電芯價格延續跌勢 9月或迎來需求好轉

大陸首創 北京開通地鐵外籍遊客持信用卡「刷卡」乘坐

國泰世華寵果粉 刷卡買蘋果iPhone16新機最高享13%回饋

英籍遊客信用卡遭鎖住 澎湖警相助獲來信感謝

相關新聞

國泰證9月投資觀點：長年期美債、油金展望樂觀

全球金融市場在聯準會（Fed）降息環境下，預期經濟將進入新一輪寬鬆政策周期，國泰證券針對全球主要股市及商品提出9月投資氣...

永豐投顧榮獲鄧白氏台灣中小企業菁英獎-永續卓越獎 獨創業界五個第一

永豐投顧長期致力推動台灣永續投資發展，走在趨勢的前端，不斷提供創新的永續投資商品及服務，在全台170萬中小企業脫穎而出，...

富邦人壽管理碩博士論文獎 學術落地、深耕實務與永續議題 收件數創高

由中華民國管理科學學會主辦，富邦人壽贊助之「2024富邦人壽管理博碩士論文獎」頒獎典禮於9月14日在富邦國際會議中心圓滿...

阻詐三大關鍵字 連卓揆也被「關懷」 笑稱：如果沒有匯 晚上回不了家

銀行阻詐三大關鍵字，連行政院院長卓榮泰也被「關懷」過。卓榮泰16日表示，因家裡要裝潢，他曾到銀行去匯款30多萬元給太太，...

跳槽族薪轉戶成為人頭戶新破口 金管會通令銀行要做這些事

經常換工作的跳槽族薪轉戶，已成為人頭戶的新破口。金管會銀行局副局長童政彰今日指出，銀行應強化和客戶合作對於離職員工薪轉戶...

國泰世華銀去年全年阻詐12.8億元 逾千人受惠

行政院院長卓榮泰為勉勵第一線銀行員辛勞，今日率員至國泰世華營業部視察，除了為前線行員加油打氣，也聽取國泰世華「國泰盾」四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。