第一金投信、QRAFT每金融風險情緒訊號：美、日、台股較上周轉趨正向

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製，每周發布金融風險情緒訊號，以反應未來一周市場多空情緒看法。第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，本周美、日、台股風險情緒較上周轉趨正向，美股建議現金水位回降至0%，日股建議現金水位降為33.4%，台股建議現金水位則降為64.9 %，市場風險情緒略為正向，本周市場將靜待利率決策，市場樂觀預期美國降息前景。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值回降至0%，美國聯準會本周貨幣政策降息幅度，牽動與未來幾個的借貸成本，美國聯邦基金利率期貨顯示，降息幅度在1至2碼間，第一金投信指出，近期勞動市場疲軟的情勢，是否帶來較大幅度的降息動作，或是聯準會對經濟仍有一定信心，採取漸進式貨幣正常化節奏，將是市場關注焦點。近期美股雖然呈現較大波動，不過整體展望仍然強勁，且通膨持續下降，也使用聯準會降息預期相對樂觀。

觀察本周美股情緒風險訊號主要驅動因子為，標普500指數過去6個月的動能上揚，市場呈現強勁上升趨勢，近期聯準會降息預期與樂觀情緒支撐上揚空間；過去六個月高盛商品指數與標普500指數相關係呈現負相關，這也反應商品價格下跌、生成成本降低，可望挹注股價獲利能力；近三個月美國0-1年公債動能呈現下降趨勢，短天期國債殖利率下跌，反應市場降息預期訊號。

最新日本市場AI風險情緒訊號數值大幅略降為33.4%，本周市場投資者關注日本央行本周五利率決策，日本央行部分委員指出，下個財務年度下半年利率至少將調升至1%，但利率的調整採取分階段緩步節奏，也有官員強調貨幣政策宜維持寬鬆力度，特別在近期日本金融市場動盪後，日本央行高度警戒經濟與物價受到的影響，9月可望維持利率持平，但年底前仍有升息可能。

觀察本周日股情緒風險訊號主要驅動因子為，期貨交易量指標下降76.4%，是風險訊號降低原因，但同時也顯示，投資者參與及信心趨緩，為市場風險感知提升；看漲期權交易量增加48.5%，顯示投資者預期股價上揚，對後市表現正向，不過也要留意投機行為提升；看跌期權交易量增加6.8%，顯示投資者保護心態上揚，擔心潛在下行風險等；投機與保護行為並存，投資情緒交雜，此外，日本指數與東證指數一漲一跌，關鍵產業如房地產與服務業等呈現下跌，市場風險變化仍宜謹慎。

台灣市場AI風險情緒訊號數值降至64.9%，上周台灣加權指數反彈，金融股表現較為疲弱，排除金融指數上漲1.75%，上周受半導體權值股除息、填息帶動，半導體股為交易重心。台股後市，市場持續關注題材面消息影響，包括：蘋果iPhone16、美國總統大選、8月通膨數據等，加上本周台灣有中秋假期，市場觀望情緒較濃，量能縮小至3,000億水準，美國11月大選前，預期台股行情呈區間整理的機率較大。

觀察本周台股情緒風險訊號主要驅動因子為，期貨總交易量大幅下降51.0%、看漲期權總持倉量減少21.4%以及看漲期權總交易量下降19.1%，綜合影響導致市場風險信號增加。儘管台灣股票加權指數上漲，但交易活動和投資者部位的潛在減少凸顯了市場潛在的脆弱性和不確定性，導致整體風險評估仍然偏高。

綜合評估AI市場風險情緒指標及市場變化觀察，第一金投信分析，美國市場再回到全面偏多展望，市場關注利率調整幅度，調整大幅度如低於預期，可能壓抑股市表現，降息幅度符合或超出預期，則將挹注動能；本周日本升息機率低，不過，現階段美、日貨幣政策一降一升，美日利差縮小趨勢持續，也帶動日圓強勢，市場擔憂日圓走升壓抑企利潤，投資態度審慎；台股在中秋節前，觀望氣氛濃，盤整行情可能延續至11月美國大選前。第一金投信仍強調，美、日、台股仍採取逢回分批布局策略，年底財報與明年展望公布，有利市場投資信心與行情回溫。