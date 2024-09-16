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國泰證9月投資觀點：長年期美債、油金展望樂觀

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
9月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。（國泰證券/提供）
9月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。（國泰證券/提供）

全球金融市場在聯準會（Fed）降息環境下，預期經濟將進入新一輪寬鬆政策周期，國泰證券針對全球主要股市及商品提出9月投資氣象觀察，對於美國、新興亞洲、原油及黃金抱持「正向」樂觀看法，惟仍需多留意全球經濟和政治局勢變化所帶來的不確定性風險，彈性調整投資組合，在變幻莫測的市場中實現長期穩定的收益。

回顧美國經濟基本面表現，8月非農就業人口數據仍不如市場預期，市場普遍認為Fed降息兩碼的機率超越五成，降息循環將有望啟動。國泰證券建議，投資人可擇機拉長債券投資組合年期，加強債券息收鎖利效果。

此外，疫情結束後至今，信用評等高的企業獲利穩定成長，其資產質量優良、財務指標名列前茅，且美國銀行業因金融監管要求趨嚴、資本水準持續強化、能抵禦潛在景氣波動，因此在市場配置上，可留意長年期的美國公債、高信評的醫療保健企業債及美國大型銀行的金融債，以把握降息前布局債市的機會。

國泰證券觀察，新興亞洲市場與原油、黃金市場，於降息後將有「正向」表現。新興亞洲市場在降息後半年有望反彈，其中，又以台灣、韓國於降息一年後漲幅較大，可望進一步促進資本市場活躍發展，推動經濟增長；原油市場部分，由於受到高利率環境下全球大宗商品需求減少，待降息後經濟好轉、需求面阻力減緩，原油可望出現明顯上漲趨勢。

國泰證券指出，若美元走弱，黃金價格可能進一步上漲，投資人在配置資產時，不妨適當增加黃金部位，以平衡投資組合中的風險。

國泰證券指出，整體而言9月的投資市場機遇與挑戰並存，美國市場的政策動向、新興亞洲市場的增長潛力，以及原油、黃金市場的走勢，都為投資人提供了多樣化的選擇。國泰證券提醒投資人保持謹慎，深入研究各市場動態，並根據自身的投資目標和風險承受能力，制定靈活且穩健的投資策略。

美國公債 降息

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