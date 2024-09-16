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永豐投顧榮獲鄧白氏台灣中小企業菁英獎-永續卓越獎 獨創業界五個第一

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投顧榮獲2024鄧白氏台灣中小企業菁英獎-永續卓越獎，特由蕭美琴副總統(左)頒獎，永豐投顧李學詩總經理（右）代表領獎。(永豐金證券/提供)
永豐投顧榮獲2024鄧白氏台灣中小企業菁英獎-永續卓越獎，特由蕭美琴副總統(左)頒獎，永豐投顧李學詩總經理（右）代表領獎。(永豐金證券/提供)

永豐投顧長期致力推動台灣永續投資發展，走在趨勢的前端，不斷提供創新的永續投資商品及服務，在全台170萬中小企業脫穎而出，榮獲2024年「鄧白氏台灣中小企業菁英獎-永續卓越獎」，為唯一獲獎的金融業者。

鄧白氏擁有全球最大的商業數據庫，運用大數據優勢，客觀且全球統一的標準，經過獨有評選指數和專業分析，表揚全台績優中小企業。今年評選以「永續加乘，創新未來」為主題，表彰中小企業在永續和創新科技等領域的突破，上周舉行頒獎典禮並邀請副總統蕭美琴頒發「永續卓越獎」。

永豐投顧以國際主流標竿為基準，高標準追尋最佳永續解決方案，獨創金融業界五個第一：(1)首創結合SASB及在地需求-SinoPac+企業永續評鑑系統，目前已涵蓋60個產業，覆蓋台股市值超過90%，預計在今年將完成台灣全產業指標建置，目標成為台灣永續投資的重要指標；(2)SinoPac+企業永續評鑑系統已於今年在集保IR平台上架，成為唯一提供台股評鑑結果的本土金融機構；(3)率先開發協助投融資機構計算範疇三的PCAF財務碳排計算器；(4)第一個提供一般投資人兼具ESG表現篩選與EPS成長性的定期定額「豐存股」商品；(5)領先業界推出機構法人與上市櫃企業ESG議題議合服務。

永豐投顧表示，自2019年成立ESG小組，不斷締造新里程碑，包括已榮獲五大永續相關獎殊榮，其中更連續四年獲得台灣永續投資獎及玉山獎-最佳產品類(首獎)，並特獲蔡英文總統接見。2021年受邀參與全球知名ESG NGO-The Value Reporting Foundation年會，向全球會員分享SASB準則在台灣企業永續評鑑的運用，深獲專業人士肯定。每年更透過證交所的論壇與國際企業、機構法人及專業投資人推廣永續投資的趨勢及發展，並於亞太永續展及金融博覽會將最新的永續商品及服務傳達給社會大眾。

永豐投顧將持續精進系統，並運用多年累積的大量涵蓋環境、社會與治理面向質化與量化數據資料庫，建構全面性的諮詢服務，2024年啟動機構法人與上市櫃公司進行ESG議題議合服務，目前已成功舉辦多場聯合議合活動，吸引逾10家重量級外資與本土投信參與，積極扮演機構法人及企業在永續議題的關鍵連結。

ESG

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