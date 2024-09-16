富邦人壽管理碩博士論文獎 學術落地、深耕實務與永續議題 收件數創高

由中華民國管理科學學會主辦，富邦人壽贊助之「2024富邦人壽管理博碩士論文獎」頒獎典禮於9月14日在富邦國際會議中心圓滿落幕，今年以「引領管理新思維 塑造未來新領袖」為主題，全台共79所大專院校參與，論文投稿數達1040件再創新高，相較於去年成長近五成。

另，今年持續推廣「永續發展論文獎」，投稿件數也高達302件，較去年成長超過七成，足見ESG永續議題已成為管理學門重要研究方向。整體參賽論文，經過近300位學者專家嚴謹評選，最終101件論文獲獎。

管科會理事長陳振遠表示，「今年的論文獎已經走過了33個年頭，作為全台灣歷史最悠久的論文獎活動，它見證了無數管理學術領域的傑出成果。本年度共收到逾千篇論文投稿，創下了近十年新高紀錄；此外，今年參與的學校也相當踴躍，足足有79校共襄盛舉，展現了學術界對此獎項的高度重視。為了評審眾多優秀的作品，本屆也邀請了歷來最多的評審委員參與，以確保每篇論文都能得到公正專業的評價。此外，也特別感謝富邦人壽多年來鼎力支持，才使得本獎項能夠長久延續，為管理學界的學子們提供一個展示研究成果的廣闊舞台。」

產學攜手鼓勵紮實研究 育成優秀管理人才

年輕世代是驅動現今社會的正向能量，也是未來各產業的意見領袖，富邦人壽長期關注人才養成與重視研究能量，藉由「富邦人壽管理博碩士論文獎」為青年學子打造一個交流、思維啟發與良性競爭的環境，鼓勵同學主動發現研究問題，從策略思考、整合分析的梳理過程，提升個人職場競爭力，以因應變化萬千的未來，實現職涯夢想。

富邦人壽總經理陳世岳表示，「作為一家以穩健經營著稱的領導企業，富邦人壽深知人才與知識創新的重要性。我們長期支持『富邦人壽管理博碩士論文獎』，期藉此提升相關產業與管理學研究水平，激勵更多優秀的年輕學子在管理領域中發揮所長，推動台灣社會與經濟的永續發展。我們相信，這些具備前瞻思維與實踐力的年輕人才，將成為未來驅動變革的關鍵力量。」

富邦人壽13度蟬聯全國財金保險系所畢業生一致青睞，是新鮮人最嚮往加入的壽險公司。持續挖掘優秀人才是企業長遠發展的使命，富邦人壽每年都會在「富邦人壽管理博碩士論文獎」頒獎典禮中，發送企業職缺媒合信函給予入選決選的同學，藉此提供求職機會給參賽同學，讓同學能繼續發揮研究的精神，繼續往個人職涯目標努力邁進。

企業投入持續拉高獎項格局與影響力 「永續發展論文獎」投稿件數成長超過七成

為了鼓勵年輕世代保有一顆勇於挑戰、不屈不撓的心，富邦人壽積極與管科會攜手，搭建師生學術研究交流平台，自2014年起贊助「全國管理碩士論文獎」，2015年擴大贊助冠名為「富邦人壽全國管理碩士論文獎」，並持續為本獎項創造里程碑、擴大影響力，包含2016年新增「最佳實務應用獎」，以期學術研究與企業實務接軌，2019年提升獎項層級，新增博士組別，嘉勉博士生專精學術研究之努力與付出，2022年因應產業與環境趨勢，領先國內管理學研究獎項，首度增設「永續發展論文獎」。

且為獎勵管理學研究，本獎項設有多元獎勵機制，博士組特優與優等者分別可以獲得獎金10萬元與6萬元，碩士組特優與優等分別獲得6萬元與3萬元獎金。另外有最佳實務應用與永續發展論文獎，可以再分別獲得1萬5,000元獎金。總獎金超過100萬元，全面支持學術界探索前瞻議題，並強化學術研究的社會影響力。

富邦人壽期許在不斷變化的全球環境中，持續與學術界緊密合作，攜手培育具備國際競爭力的未來管理人才，為企業與社會的共同繁榮奠定堅實基礎。