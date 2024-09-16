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阻詐三大關鍵字 連卓揆也被「關懷」 笑稱：如果沒有匯 晚上回不了家

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天視察「國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形」，在致詞時表示，中央政府明年已編列了73億元的預算打詐，並且強調，未來的打詐需要建立「生態系」更高規格的合作，才能成功阻詐。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰今天視察「國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形」，在致詞時表示，中央政府明年已編列了73億元的預算打詐，並且強調，未來的打詐需要建立「生態系」更高規格的合作，才能成功阻詐。記者胡經周／攝影

銀行阻詐三大關鍵字，連行政院院長卓榮泰也被「關懷」過。卓榮泰16日表示，因家裡要裝潢，他曾到銀行去匯款30多萬元給太太，當時銀行行員對他再三詢問、百般懷疑，詢問款項要匯到哪裡去、為什麼需要匯這麼多的錢，他笑稱：「如果沒有匯，晚上回不了家」，但這樣的關懷讓他感到非常的溫暖，民眾一開始可能顯得不耐，但久了就變成銀行服務的金字招牌。

為勉勵第一線行員辛勞，卓榮泰率秘書長龔明鑫、政務委員林明昕、打詐指揮中心指揮官馬士元、行政院發言人李慧芝、金管會主委彭金隆、銀行局局長莊琇媛、銀行局副局長童政彰、內政部警政署署長張榮興與刑事局局長周幼偉，16日至國泰世華營業部視察，除了為前線行員加油打氣，也聽取國泰世華「國泰盾」四大聯防機制，展現金、警一同捍衛民眾資產、打擊詐騙的行動力與決心。

國泰世華銀行運用臨櫃關懷所蒐集超過5,000多個案例，分析受詐騙民眾以及詐團利用的人頭部兩種不同態樣，歸納整理民眾受騙、臨櫃匯款最常用的詞彙，包括：借貸、裝潢、投資等，讓行員在臨櫃關懷時能夠快速辨識可疑的行為。

卓榮泰指出，明年中央政府總預算編列中有73億元於防詐。他說，民調顯示國人最關心之一就是打詐，在總統賴清德要求下，行政團隊的責任更顯重大。此外，在打詐過程中，金融體系是民眾容易受到歹徒欺騙的單位，所以金融體系的銀行若能多一分對民眾的關懷，打詐成效勢必更為增加。

國泰世華董事長郭明鑑致詞時說，反詐絕對不是一次專案、也不是一次活動，國泰世華銀行承諾，「反詐將成為我們的DNA」，會持續與政府單位、與警察同仁合作，防止民眾受到詐騙的危害，作為民眾資產的保護者。

內政部警政署統計，國泰世華2023年臨櫃攔阻詐騙金額逾新台幣12.8億元，位居金融業之冠；今年1月至6月臨櫃成功攔阻詐騙案件逾1,000件，為民眾守護超過8.2億元。

卓榮泰 國泰世華 詐騙

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