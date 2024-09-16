跳槽族薪轉戶成為人頭戶新破口 金管會通令銀行要做這些事

經常換工作的跳槽族薪轉戶，已成為人頭戶的新破口。金管會銀行局副局長童政彰今日指出，銀行應強化和客戶合作對於離職員工薪轉戶的風控管理，並且更進一步透過AI模式來分析各產業型的跳槽族買賣薪轉帳戶風險的高低。

阻詐的進行：「究竟是道高一尺魔高一丈，或是邪不勝正？」童政彰認為，科技包括AI的導入是重中之重，透過AI機器學習，了解詐團最新的手法，並傳到所有的銀行通路，透過此種「聯防」的方式，同業之間一起分享，會是阻詐最好的利器。

網銀的阻詐，則先從額度著手，童政彰指出，尤其是灰名單控管機制，從源頭鎖定高風險帳戶，以及AI的導入，這些都是網銀阻詐重點工作，

童政彰表示，透過公私部門的聯盟，已和高檢署建立平台，找銀行公會研議新態樣，並通函發給所有金融機構。他表示，就像國泰世華銀所說，即使經過阻詐之後詐團未詐騙成功，但這些新態樣即因此被掌握，透過第一線的萃取及判讀，找新態樣放入AI模型中。

童政彰說明，金管會今年和教育部合作，將向全國151所大專院校去向大學生宣講防詐，其中一個原因，在於警政單位已發現大專生已成為詐團吸收車手、買賣人頭戶的目標群，因此向大專院校生宣講，讓大學生了解買賣人頭戶、當車手都有刑責之外，也一併發揮可回家教育長者識詐的功能。

金管會指出，透過防詐阻詐之後，新增警示戶的確有減少，不過童政彰特別提醒，薪轉戶的管理已成為阻詐的重要課題，例如，「跳槽族」的薪轉戶，成為人頭戶的不在少數，因此希望民間企業共襄盛舉，為了防詐對於員工離職的相關薪轉戶名單也要和銀行合作，讓銀行能加強相關管理。

童政彰認為，這也是在進行阻詐時，銀行在「了解客戶」know your customer（KYC）時的重要新課題。他指出，銀行在接受這家企業戶、提供薪轉戶服務時，就會簽訂相關契約提供服務，但當然企業也必須有提供重要資訊的義務；另一方面，基於維護民眾的權益，不可能民眾從某家公司離職時，就關掉他的薪轉戶，因此基於普惠金融、或是防詐等考量，都要銀行在相關管理時，在民眾權益維護及阻詐的任務之間，拿捏平衡點。

童政彰進而指出，根據銀行回饋的意見，警示戶若是跳槽族的，離開公司之後，若一直沒找到好工作，六個月就會被列為警示戶，這是銀行所提出的潛在性風險，不過這是在洗防法增加人頭帳戶買簿及賣簿罪之前的資料，增訂人頭帳戶買賣相關刑責之後成效，是否這類跳槽族的警示戶問題已有改善，還有待了解。

所謂跳槽族，多半為打工族，經常流轉在不同的公司，也會有不斷開立薪轉戶的需求，風險參數的訂定，要看每家銀行依其風險胃納機制作控管，童政彰舉側，一個帳戶20年沒用，突然動用，銀行就應高度關注。

另外童政彰也強調，跳槽族跳多久才會成為高風險群，AI系統的辨識也可發揮功能，大量的數字輸入風管系統，待哪些產業，例如，服務業、餐飲業不同的跳槽族，風險也不一樣，透過更多的這類數據、參數去餵養AI，提供的資料量愈大，產出來的數據會愈精準，這也是為何金管會高度重視銀行運用AI來阻詐的效能。

而所謂的「跳槽族」，是否是指短期內經常換工作的？童政彰則表示，將心比心：「自己當時大學畢業時，也不知志向何在，也會不斷試工作。」打詐是剛性的，但對客戶的關懷及風管是柔性的，如何去拿捏衡平性是非常重要的。

他也表示，仍有很多跡象可看出是否惡意買賣自己薪轉戶的情況，當一賣的時候，就會出現類似，一個月薪水只有4萬元，但一下子進出20多萬元。另外，銀行發現偵測異常的二類帳戶，就會把客戶找出來，但若客戶被詐團吸收了，一定不敢出面，這時銀行就先暫時凍結控管，但倘若客戶願出面說明，這時銀行認為原因合理，就可讓其繼續使用。