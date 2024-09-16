閣揆卓榮泰：中央政府明年編73億預算 建立打詐生態系

行政院長卓榮泰今日赴國泰世華銀行視察銀行打詐成果，他在致詞中指出，中央政府明年已編列了73億元的預算打詐，並且強調，未來的打詐需要建立「生態系」更高規格的合作，才能成功阻詐。

卓榮泰表示，國泰世華165個分行，他也打趣說，和169專線近似，難怪反詐第一名，卓榮泰進而舉他個人的例子指出，家裡要裝潢，行員對他再三詢問確認，只是30幾萬元的金額都在問，他只好說：「我沒匯成，就沒辦法回家！」但卓榮泰也說，行員的問話令他感到溫暖，被關懷，他強調，打詐要公私合力，公權力要強而有力堅定，而銀行對長者和客戶都溫柔有耐心，久而久之，客戶一開始不耐煩，但也能理解並且認同銀行的品牌。

卓榮泰強調，打詐要形成一生態系，因為詐團無孔不入，尤其科技防詐要加強，政府更有責任要讓人民知道，有什麼方式來打詐，探詢真偽。也讓詐團了解，用社會公器來行詐是最卑劣的。他強調，從科技、宣導、臨櫃同仁要連成一線，唯有這樣建立才能收打詐之效。

卓榮泰明確指出，中央政府明年編列73億元總預算來打詐，他並表示，國泰世華銀行一年內打詐1182件12.8億元，一年當中，等於救了1182個家庭，不只是1182人而已。

卓榮泰表示，政府除了立打詐專法，和民間充分合作也是必要的，數發部也會建立起網路查詢平台，確認可疑的訊息，希望做到盡善盡美，透過這些機制讓人民辨別真偽。他指出，打詐要從源頭才會更有效，因為歹徒各式各樣手法都非常先進，而且賴總統也知道，國人最重視的，首要就是打詐，政府也希望讓所有銀行了解，如何連成一線，在每個銀行都行不通，讓歹徒無處可騙、無處可逃。