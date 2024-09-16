掛衣架洗產地 商品製造地宣稱不實，公平會開罰

富邦媒體科技股份有限公司、鉅崴國際股份有限公司於momo購物網銷售「鋁合金三段百變掛衣架」商品名稱、商品特點及商品圖標示「台灣製造」、「MIT鋁合金」，惟民眾收到商品外箱標示「產地：中國」，涉有廣告不實情事，公平會日前委員會通過處罰處富邦公司新台幣10萬元、鉅崴公司5萬元罰鍰。

公平會表示，momo購物網銷售「鋁合金三段百變掛衣架」商品宣稱「台灣製造」、「MIT鋁合金」，整體予人印象為案關商品為台灣製造，係使用台灣製造之鋁合金，惟民眾收到商品外箱標示「產地：中國」。經公平會調查發現，鉅崴公司人員以為此款商品為合作台灣廠商自行製作，故造成廣告頁面誤標示「台灣製造」、「MIT鋁合金」，是該廣告宣稱並無依據，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，廣告所提及之商品製造地，為影響消費者交易決定之因素，倘廣告表現與實際有明顯差異，則有引起交易相對人錯誤認知或決定之虞。業者於廣告中宣稱製造地，應確保與實際情形相符，以免觸法遭罰。