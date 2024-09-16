玉山黃金種子 撒向澎湖

「玉山黃金種子計畫」12日於澎湖縣文澳國小及文光國小啟用第186、187所玉山圖書館，澎湖縣縣長陳光復、玉山證券董事長林晋輝出席啟用典禮，與玉山世界卡貴賓、師生及志工一同迎接嶄新的玉山圖書館。典禮由玉山室內樂團悠揚的樂音揭開序幕，伴隨小朋友們帶來的歌聲、節奏打擊樂、國樂，為活動注入滿滿活力與喜悅。

澎湖縣長陳光復開心說道，良好的閱讀習慣養成，需要長期投入資源，也惟有持續不斷重視孩童的閱讀，才能進一步厚實基礎教育。近年來無論政府或民間團體，皆致力於閱讀教育的推動，感謝玉山銀行將資源投入在澎湖縣，希望透過學校與玉山志工的共同呵護，讓孩童們樂於閱讀，奠定終身學習能力基礎，擁有翻轉人生的機會，更期待嶄新的圖書館能將閱讀風氣推展至整個社區，讓澎湖散發書香氣息。

文澳國小校長方南芳表示，閱讀是通往多元學習的橋梁，而圖書館則是這些橋梁的重要基石。感謝玉山於全國各校建置玉山圖書館，營造優質閱讀環境。閱讀是飛往夢想的翅膀，期盼學童在閱讀裡快樂的健康成長，從而探尋人生發展努力的方向與目標，成為一個負責任和有氣質的人。

文光國小校長洪宏賢表示，教學團隊深知閱讀對於每個孩子的重要性，是一切學習的基礎，因此將閱讀訂為校訂課程之一，在全體師生的努力下，獲得教育部閱讀磐石的肯定。玉山黃金種子計畫加速了學校的閱讀推動，提供孩子們一座有趣、活潑、好玩的圖書館，讓孩子可以無拘無束、任意遨遊在書海中。

玉山證券董事長林晋輝也分享，孩子是國家的希望，閱讀教育的成功，除了硬體環境之外，更重要的軟體，包含有共同理念、認真辦學的學校，用心推動閱讀的師長以及家長志工的陪伴參與，這些都是圖書館能夠順利運作的元素。

玉山黃金種子計畫結合玉山及玉山世界卡貴賓的力量，以永續發展、長期經營的理念，已在全國打造187所玉山圖書館，捐贈超過46萬本圖書，逾15萬名國小學童受益。