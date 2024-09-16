金管會「公平待客評核」／南山壽產險 守護弱勢勝出

南山人壽、南山產物恪守公平待客原則，落實從客戶角度思考的企業文化，展現用心守護金融弱勢族群的具體成果，連續三年雙雙名列金管會「公平待客原則評核」前25%績優企業，金管會於13日舉辦頒獎典禮，由金管會主委彭金隆親自頒獎，南山人壽總經理范文偉、南山產物總經理林宜孝代表領獎。

南山人壽總經理范文偉表示，南山人壽從「公益服務業」出發，落實公平待客、關懷金融弱勢族群，將公平待客的理念從董事會貫徹至經理人與所有基層同仁，落實從上而下誠信經營、分層負責，並每年檢討以提升執行成效；同時，保險商品串接健康專屬服務，並融入AI與數位金融，提供不同族群最適切的金融商品及服務，成為客戶的幸福捍衛者。

今年南山人壽以六大推動重點，積極落實公平待客原則。首先，南山人壽董事會高度重視公平待客文化之推動與落實，從各面向全力形塑公平待客企業文化；第二，關注特定族群的需求；第三，因應客戶對於健康的需求，積極開發外溢型創新保險服務商品；第四，優化申訴處理流程，建置完善申訴制度與程序；第五，成立反詐行動小組；第六，持續引領保險價值轉型，積極發展AI與數位金融。

除此之外，南山產物更是產險業唯一三度蟬聯公平待客評核排名前25%之保險公司。為形塑公平待客文化並落實公平待客原則，南山產物由總經理主持，每月召開「公平待客工作小組會議」，並設立「公平待客推展委員會」，在董事會中定期報告相關執行成效與重大議案。

為響應金管會積極推動普惠金融政策，南山產物獲准試辦微型保險業務，推出國內首張財產保險的微型保單「南山產物微型火災不便費用保險」，至今已與七個縣市合作、逾三成低收入與中低收入民眾，增添財產保險上的風險防護。

此外，南山產物已於2023年導入「ISO 10002 客戶申訴處理管理系統驗證」，並取得SGS驗證，提升消費爭議處理之效率與品質，落實公平待客與誠信經營。