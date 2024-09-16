金管會「公平待客評核」／南山壽產險 守護弱勢勝出

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
南山人壽連續三年名列金管會「公平待客原則評核」前25%績優企業，金管會主委彭金隆(右)親自頒獎，南山人壽總經理范文偉(左)代表領獎。南山人壽／提供
南山人壽連續三年名列金管會「公平待客原則評核」前25%績優企業，金管會主委彭金隆(右)親自頒獎，南山人壽總經理范文偉(左)代表領獎。南山人壽／提供

南山人壽、南山產物恪守公平待客原則，落實從客戶角度思考的企業文化，展現用心守護金融弱勢族群的具體成果，連續三年雙雙名列金管會「公平待客原則評核」前25%績優企業，金管會於13日舉辦頒獎典禮，由金管會主委彭金隆親自頒獎，南山人壽總經理范文偉、南山產物總經理林宜孝代表領獎。

南山人壽總經理范文偉表示，南山人壽從「公益服務業」出發，落實公平待客、關懷金融弱勢族群，將公平待客的理念從董事會貫徹至經理人與所有基層同仁，落實從上而下誠信經營、分層負責，並每年檢討以提升執行成效；同時，保險商品串接健康專屬服務，並融入AI與數位金融，提供不同族群最適切的金融商品及服務，成為客戶的幸福捍衛者。

今年南山人壽以六大推動重點，積極落實公平待客原則。首先，南山人壽董事會高度重視公平待客文化之推動與落實，從各面向全力形塑公平待客企業文化；第二，關注特定族群的需求；第三，因應客戶對於健康的需求，積極開發外溢型創新保險服務商品；第四，優化申訴處理流程，建置完善申訴制度與程序；第五，成立反詐行動小組；第六，持續引領保險價值轉型，積極發展AI與數位金融。

除此之外，南山產物更是產險業唯一三度蟬聯公平待客評核排名前25%之保險公司。為形塑公平待客文化並落實公平待客原則，南山產物由總經理主持，每月召開「公平待客工作小組會議」，並設立「公平待客推展委員會」，在董事會中定期報告相關執行成效與重大議案。

為響應金管會積極推動普惠金融政策，南山產物獲准試辦微型保險業務，推出國內首張財產保險的微型保單「南山產物微型火災不便費用保險」，至今已與七個縣市合作、逾三成低收入與中低收入民眾，增添財產保險上的風險防護。

此外，南山產物已於2023年導入「ISO 10002 客戶申訴處理管理系統驗證」，並取得SGS驗證，提升消費爭議處理之效率與品質，落實公平待客與誠信經營。

保險 客戶 財產

延伸閱讀

以OBU為基礎發展境外資產管理 金管會：四大努力方向

金融業、上市櫃前八月罰鍰近1.3億元 全年探六年低

金管會估2025年違規罰款收入2.63億 探4年新低

金管會前8月累計開罰逾1.29億 比去年同期大減3成

相關新聞

OBU助攻境外資產管理 規畫4方向

金管會日前提出「亞洲資產管理中心」計畫，其中市場關注銀行國際金融業務分行（ＯＢＵ）如何作為發展境外理財的利基，銀行局副局...

台壽「泳」士 首度挑戰橫渡日月潭

邁入第四十二年的「日月潭國際萬人泳渡」昨天盛大登場，被列為世界游泳名人堂、台灣人此生必做的三大事之一的賽事，除前總統馬英...

央行19日理監事會 房市管制擬3套劇本

中央銀行將於周四（十九日）召開理監事會，近期相關指標顯示房市景氣火熱且價量齊漲，著眼美國聯準會將啟動降息循環，估計央行貼...

央行19日召開理監事會 房市管制加大推演三劇本

中央銀行將於本周四（19日）召開理監事會，從相關指標觀察，房市景氣火熱且價量齊漲，著眼美國聯準會9月啟動降息循環，估計央...

三境外金融中心獲利縮水 全年估達不到20億美元大關

據金管會統計，2024年累計前七月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘近10億美元，年減14.5%，金融圈指出，9...

金管會「公平待客評核」／國泰壽產險 創新服務獲獎

國泰金控旗下子公司致力打造公平待客的友善金融環境，國泰人壽、國泰產險13日雙獲金管會頒發公平待客評核績優獎項肯定，由金管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。