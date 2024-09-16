央行19日理監事會 房市管制擬3套劇本

中央銀行將於周四（十九日）召開理監事會，近期相關指標顯示房市景氣火熱且價量齊漲，著眼美國聯準會將啟動降息循環，估計央行貼放利率將「連兩凍」、是否祭房市第七波管制措施成焦點，金融圈推演房市管制三套劇本。

財經官員分析，央行若再推第七波房市管制措施，最多就是擴大適用地區、進一步限縮成數與寬限期等，但台灣有許多富豪，購屋都用自有資金、不需向銀行借貸，央行限貸政策對此使不上力。

官員認為，要徹底解決房價高漲問題，有兩招撒手鐧，第一是稅制。台灣可借鏡美國、新加坡經驗大幅拉高房屋的持有稅率，才是解決高房價、避免炒房與囤房的一大利器。另外則是金管會在二○二二年二月曾祭出的調高不動產貸款風險權數，其中針對個人購置第三戶以上房貸，風險權數由百分之卅拉高到百分之百，銀行考量這類貸款放太多恐得增資，導致影響承作意願，甚至直接縮手不做，被市場視為掐緊炒房金流的大絕招，

央行在六月的第二季理監事會決議重貼現率維持百分之二，並祭出打炒房「組合拳」，加碼第六波房市管制措施，將六都與新竹縣市「二房」貸款成數從七成降至六成，並調升存準率一碼（○點二五個百分點）。

近來包括六都房屋買賣移轉棟數、房貸餘額年增率、建築融資年增率、銀行不動產貸款占總放款比率及大台北房價指數等五大指標顯示房市熱度居高不下，銀行主管說，央行備有三套劇本，將視市場情況彈性調整。第一，聯準會九月降息，央行檢視銀行提報的改善計畫報告後，研判再給一段觀察期，可望維持管制措施不變，並緊盯銀行自主降溫的執行成效。

銀行主管表示，六月起政府為防範投資客炒房及人頭戶申貸，除調降特定地區第二戶房貸成數外，另要求針對炒作房價等徹底清查，且目前各家金融同業已逐步調節房貸貸放量，預期央行暫不會推出新一波管制措施。

第二，房市雖熱，但今年第四季有機會降溫，央行維持現行管制措施，但再度調升存準率、緊縮市場資金。第三，銀行信用資源過度集中在不動產、有必要出手調控，央行祭出第七波房市管制，例如擴大受管制的「特定地區」範圍，或進一步緊縮「特定地區」的貸款成數與寬限期等。