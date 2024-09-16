保險小百科／小額終老險 具有三特色

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

小額終老保險指的是「低保額、低保費、低門檻的壽險」。小額終老保險是專門為因應我國高齡化社會，滿足高齡者基本保險保障需求所設計的壽險保單，原則上免體檢，承保年齡最高到84歲。

根據壽險公會網站，小額終老保險商品之商品種類，有兩種，一、傳統型終身人壽保險主契約；二、一年期傷害保險附約。小額終老保險主要特色是1.保證終身；2.並且低保費、保費較其他同類型壽險便宜；3.加上低投保門檻，對於已經超過一般壽險承保年齡的高齡族群，可透過小額終老保險建構基本保險保障。

由於是政策推廣且門檻低，小額終老保險每人限買二張（累積其他同業投保張數以二張為限），且累積保額最高50萬元。需留意的是，若被保險人在投保後的前三年身故，是退還保險費總和的1.025倍，要投保滿四年後發生保險事故才按照投保金額理賠。

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