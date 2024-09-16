退休金算盤／善用保險 儲備家庭資產四宮格

經濟日報／ 記者 夏淑賢
金融商品多元紛陳、琳瑯滿目，而保險商品不僅具有保障功能，對高資產族群來說，更是兼具保障及資產傳承雙重功能的工具。 聯合報系資料照
金融商品多元紛陳、琳瑯滿目，而保險商品不僅具有保障功能，對高資產族群來說，更是兼具保障及資產傳承雙重功能的工具。 聯合報系資料照

金融商品多元紛陳、琳瑯滿目，而保險商品不僅具有保障功能，對高資產族群來說，更是兼具保障及資產傳承雙重功能的工具。儘管美國聯準會（Fed）可望在9月內反轉降息，但近期美元依舊相對強勢，壽險業者建議，考量退休理財需求與保障、家庭傳承等多重目的，不妨選擇美元利率變動型保單，以同時滿足其兼顧保障、累積資產、資產傳承的多元需求。

凱基人壽資深副總經理李正偉指出，標準普爾（Standard & Poor's）的家庭資產四宮格，分為要命的錢、保命的錢、保本的錢與生錢的錢，要命的錢是日常開銷、保命的錢是醫療費用及保障等支出，保本的錢是退休規劃、子女教育金，而生錢的錢則用於創富及理財投資，其中最重要的「保本的錢」占40%，這也是高資產族群在做資產配置規劃時十分看重的一環。

李正偉指出，保本的錢首重安全、穩定以及長期，主要為退休規劃養老金，為未來提前準備。退休規劃要做好有三個原則，第一是注重安全規避風險，退休金準備與投資不同，若追求高報酬而忽略投資風險，可能造成本金損失，建議應選擇較穩健的理財工具。二是要能穩定增值，除了穩定存錢之外，準備退休金務必要考慮通貨膨脹可能造成的影響，若只將錢存在銀行不做其他處置，二、三十年後可能面臨退休金不足的困境。最後建議務必趁早規劃，想要輕鬆存退休金，除了要懂得存，更要存的早，因為複利效果需要時間累積，愈晚起步所需的資金會多更多。

李正偉指出，美元利變保單是目前市場上備受青睞的主流商品，包括凱基人壽等多家保險業者都有推出這類商品，若是正值職場巔峰的中壯年族群、事業有成的高階主管及企業主，或是手邊已累積一定資產的屆退高資產人士，希望能進一步強化家庭經濟安全網，提供子女堅強後盾，建議可投保「凱基人壽多保倍美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，提供躉繳、2年繳費年期，短期繳費即可享終身保障，最高可投保600萬美元的保險金額，另有增值回饋分享金，可選擇以繳清保險方式增加保險金額，讓愛加倍，給家人無後顧之憂的未來生活。身故保險金除可指定受益人，落實個人意願，還可選擇分期定期給付，按約定將每期分期定期保險金給付予指定受益人，避免繁瑣手續及費用，預先做好資產傳承給下一代準備。

以40歲王先生投保「凱基人壽多保倍美元利率變動型終身壽險-定期給付型」為例，投保時的保險金額為11萬2,171美元，繳費年期為躉繳，原始躉繳保費為6萬美元，經相關費率折減後，實繳保險費為5.94萬美元，投保後除享有壽險保障之外，保單現金價值也會逐年增加，假設往後年度宣告利率為4%，增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，則當王先生到保險年齡70歲時，年度末現金價值達19萬9,198美元，即穩定存下一筆退休金。

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