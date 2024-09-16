專家教你保／年輕人保障規劃 推疊金字塔

不少年輕人規劃保險，常常不知道該從何著手。建議年輕的朋友們，在規劃保險時應循序漸進，就如同建造「金字塔」一樣，一層一層的往上堆疊，逐步補足人身各項保障。

第一層保障是基本款，「先求有，再求好」，以小資族都付得起的壽險及意外險打底，如同裝門鎖一樣，沒什麼錢，先裝喇叭鎖來防盜。

意外險具有花小錢買大保障的特性，由於年輕人常在外活動，發生意外事故機率較高，疾病與意外也可能導致身故或完全失能，因此投保意外險絕對不可少。而家中經濟來源者，更必須將壽險列入基本規劃，每年花幾千元，即可轉嫁數百萬、甚至千萬元的風險，很適合年輕族群做為入門款保單。

人身保障金字塔

第二層保障屬於加強版，以住院醫療及手術險為主，提供基本健康保障，生病時可以吃最好的藥、接受最先進的手術。如同在第一道喇叭鎖再裝上輔助鎖加強安全性。

基本醫療險包括住院日額型、實支實付、手術險等三大險種，主要涵蓋病房費、手術費、住院醫療費等三大支出。實支實付是「限額給付」，各理賠項目均有額度限制，保險金額內用多少、賠多少，可以給付自費藥材、特殊材料等住院醫療雜費；住院日額型是「定額給付」，按照住院天數給付固定額度，可當作住院時薪資的補貼等，搭配實支實付，保障更不漏接。

手術險是以保險金額X手術項目給付倍數進行理賠，也是採「定額給付」，隨著新型療法、醫材推陳出新，自費愈來愈高，單靠住院醫療險恐無法支應，建議可搭配手術險規劃保障，才能享受更好的醫療品質。

第三層是特效保障，透過重大傷病險、癌症險及長期照顧險轉嫁生大病、花大錢的風險，人身保障更加鞏固。宛如在第二道輔助鎖，再裝上先進的指紋鎖、感應門鎖，安全效果更滴水不漏。

現今重大傷病人口逐年增加，失能失智也有年輕化的趨勢，一旦罹患重大傷病或是失能失智，都會付出很多醫療和照顧成本。因此，想強化重大疾病保障，可以重大疾病險、重大傷病險、特定傷病險等險種補強，主要特色為提供一次性給付，可讓保戶彈性運用。

（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）