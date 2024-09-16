業者宣告利率調整 市場關注

壽險業搶現金，美元保單7月開始出現市場最高4.1%宣告利率，8月也有業者開始調高手中逾百張宣告利率保單，這也讓金管會再度於8月出現喊話，提醒保戶，宣告利率並非保證利率，且投保外幣保單要注意匯率風險。市場持續關注9月後各壽險業美元保單宣告利率情況。

壽險業者分析，今年投資型保單賣不動，部分壽險業開始推出分紅保單求生存，主因在於美國聯準會（Fed）持續升息，讓投資型保單或利變型保單對保戶的吸引力大減，造成兩者保單難賣。

壽險業者指出，以美元利變型保單宣告利率而言，落在3到4%水準，但美國30年期公債殖利率超過4%，導致美元保單對保戶吸引力下滑，這也讓金管會緊盯保單宣告利率，暗示保險公司不得以高宣告利率吸引保戶，保險公司必須找新出路走有關，因此才出現有業者開始推分紅保單。

惟近期美債殖利率跳水，30年美債殖利率下跌，下探4%整數關卡，包括國泰人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽等業者，最高宣告利率已經達4.05%，假設壽險業之後再度調高美元保單宣告利率，的確有利於保險資金回流，近期壽險業再度回籠推美元利變型保單。

面對之前美元保單解約潮，保經業者則提醒，保戶必須要有概念，短期利率保單不能拿來與長期利率保單相比，長期保單是追求穩定與固定利率，且保險是為了保障而購買，不建議因為利率升或降，而選擇去解約調整手中保單。