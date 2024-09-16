退休族專屬保單 掀新戰局

壽險業為吸引退休族群目光，今年強打壽險業保單除了重點利變型保單，還搭配推出分紅保單好處，元大人壽、國泰人壽以及富邦人壽等都在戰局之中，希望吸引退休族資金投保保單，也能讓民眾提前透過保單準備好退休生活。

國泰人壽第3季推出滿福寶利率變動型終身保險（定期給付型）（外溢型）保單，主打提供12項容易導致長期照護的特定傷病保障，涵蓋嚴重嚴重巴金森氏症、癱瘓（重度）及嚴重類風濕性關節炎等等，被保險人被確診罹患其中特定傷病可以提前領取保險金，也可以選擇以類信託方式，分期定期給付身故保險金，以保障家人以及資產傳承。

壽險業針對退休族推保單

目前國泰人壽該保單8月的宣告利率為2.4%，保額最低10萬元、最高可達800萬元，由於搭配外溢保單機制，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為，最高保險費可以折抵1%。

元大人壽今年力推旗下美元利變型保單，包括享美年美元利率變動型增額還本終身保險，認為具有壽險保障之外，還有首年領取生存退休金、美元保單具有多元資產配置以及資產傳承三大優點，因投保首年就可以領取生存保險金而且每年發放，可以為保戶打造穩定的現金流，且擁有身故保險金以及完全失能保險金，可以約定一次領取或是分期定期給付，適合資產傳承客戶。

元大人壽該保單具有高保費折扣，最高可以折減4%保費，目前該保單8月宣告利率為3.9%。

富邦人壽則是與北富銀合作，在上半年推出了「富邦人壽美富優退外幣分紅終身保險」商品，主推退休族，結合分紅機制，具有增額以及還本功能，擁有基本壽險保障、生存金以及保險單紅利，指定年齡之前一保單年度屆滿時候，開始給付生存金，指定年齡有三個，包括55歲、60歲以及65歲。假設40歲男性投保，保額10萬美元、投保6年期，選擇65歲開始還本，年繳保費約2.7萬美元，自65歲開始，可以年領生存保險金1.7萬美元。

壽險業者認為，以國際通膨浪潮來襲來看，假設每年通膨率2%，100元價值在35年後將可能減半，建議保戶透過投保保險保障，搭配分紅商品與穩定累積資產的商品，來備戰未來的退休生活。