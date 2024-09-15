快訊

不只黃瀞瑩？陳智菡稱也接鍾小平奪命連環叩 通話內容曝光

中秋賞月北東碰運氣！颱風「葡萄桑」估明生成 這天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

以OBU為基礎發展境外資產管理 金管會：四大努力方向

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
以OBU為基礎發展境外資產管理，金管會指出四大努力方向。圖/本報資料照片
以OBU為基礎發展境外資產管理，金管會指出四大努力方向。圖/本報資料照片

金管會上周二提出「亞洲資產管理中心」計畫，其中OBU如何作為發展境外理財的利基受金融圈高度矚目，對此，銀行局副局長童政彰說明，未來以OBU強化境外資產管理將有四大發展方向，除了既有的籌資功能，也鼓勵銀行OBU發展海外資產回台管理、客戶資產的配置、家族辦公室財富傳承，及家族企業永續規畫等四大項服務。

金管會規畫，OBU協作境外資產管理中心的方案，主要包括：1. 鼓勵OBU辦理資產管理業務，2. 協助境外資產管理公司來辦理。過去OBU主要從事聯貸、買賣有價證券、外匯交易等等業務，亦即，僅侷限對客戶的「籌資、需求的客戶，對此金管會認為，應可對台商提供更多包括資產管理方面的服務，而不僅是籌資而已，童政彰也舉例，像是資產配置、財務規畫諮詢等，都會是未來努力的重點。

因為台商在全球布局，相關資金不會馬上匯進台灣，有境外調度運用資產的需求，因此金管會也鼓勵銀行業者在OBU服務上，擴大現有業務範疇，包括在發展OBU的資產管理業務時，金管會現在也有OAMU的新發想，以此來介接OBU辦理資產管理業務。

銀行局副局長童政彰即對此說明，台商的資金除了調度資金，有相當一部分資產，也會保留在海外，現在則是希望讓台商都了解，OBU其實已可讓銀行為其資產配置規畫，其境外資金仍可得到台灣金融機構所提供的服務，並非只有過去的籌資、聯貸服務而已。

童政彰也表示，過去OBU只有作聯貸、有價證券買賣、外匯交易，因此，即使已有法源，但銀行仍大多未投入資產管理，現在則希望銀行朝資產管理方向多多努力。

相較於DBU已有財富管理的功能，童政彰指出，OBU投入資產管理，另一重要意義，在於讓客戶資金不見得非一定要入境，即使在境外也能得到台資銀行的服務；童政彰也指出，這也會讓OBU的獲利更好，而且由於這些錢本來就是台商在境外，不打算匯回台灣的錢，因此，也不會排擠到DBU既有的理財業務。

台商 外資 金管會

延伸閱讀

金管會估2025年違規罰款收入2.63億 探4年新低

美元升息資金成本走高 境外金融中心獲利續衰

金管會：OBU不侷限聯貸等3業務 可進軍資產管理

金管會：銀行房貸無瀕滿水位問題 籲支持首購需求

相關新聞

五大指標揭房市火熱、價量齊漲 央行19日可能採取措施曝光

中央銀行將於本周四（19日）召開理監事會，近期包括六都房屋買賣移轉棟數、房貸餘額年增率、建築融資年增率、銀行不動產貸款占...

境外金融中心前七月只賺近10億美元 降息甘霖來得及？

據金管會統計，2024年累計前七月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘近10億美元，年減14.5%，僅是2023年...

金融業、上市櫃前八月罰鍰近1.3億元 全年探六年低

據金管會最新統計，2024年前八月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等3大業者總罰鍰金額1億2,901.5萬元，年...

抑制高房價 財經官員曝「這兩招」才是殺手鐧

國內房市景氣出現過熱警訊，中央銀行總裁楊金龍先前要求，34家國銀總座在9月6日前提報未來一年的房貸降溫報告，在盡力滿足無...

以OBU為基礎發展境外資產管理 金管會：四大努力方向

金管會上周二提出「亞洲資產管理中心」計畫，其中OBU如何作為發展境外理財的利基受金融圈高度矚目，對此，銀行局副局長童政彰...

一貸難求嗎？當心「可衝高房貸額度」可能是詐騙話術

「就怕炒房團冷飯重炒，用話術騙民眾違法超貸！」永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，自傳出銀行房貸滿水位後，陸續有民眾在網路上分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。