以OBU為基礎發展境外資產管理 金管會：四大努力方向

金管會上周二提出「亞洲資產管理中心」計畫，其中OBU如何作為發展境外理財的利基受金融圈高度矚目，對此，銀行局副局長童政彰說明，未來以OBU強化境外資產管理將有四大發展方向，除了既有的籌資功能，也鼓勵銀行OBU發展海外資產回台管理、客戶資產的配置、家族辦公室財富傳承，及家族企業永續規畫等四大項服務。

金管會規畫，OBU協作境外資產管理中心的方案，主要包括：1. 鼓勵OBU辦理資產管理業務，2. 協助境外資產管理公司來辦理。過去OBU主要從事聯貸、買賣有價證券、外匯交易等等業務，亦即，僅侷限對客戶的「籌資、需求的客戶，對此金管會認為，應可對台商提供更多包括資產管理方面的服務，而不僅是籌資而已，童政彰也舉例，像是資產配置、財務規畫諮詢等，都會是未來努力的重點。

因為台商在全球布局，相關資金不會馬上匯進台灣，有境外調度運用資產的需求，因此金管會也鼓勵銀行業者在OBU服務上，擴大現有業務範疇，包括在發展OBU的資產管理業務時，金管會現在也有OAMU的新發想，以此來介接OBU辦理資產管理業務。

銀行局副局長童政彰即對此說明，台商的資金除了調度資金，有相當一部分資產，也會保留在海外，現在則是希望讓台商都了解，OBU其實已可讓銀行為其資產配置規畫，其境外資金仍可得到台灣金融機構所提供的服務，並非只有過去的籌資、聯貸服務而已。

童政彰也表示，過去OBU只有作聯貸、有價證券買賣、外匯交易，因此，即使已有法源，但銀行仍大多未投入資產管理，現在則希望銀行朝資產管理方向多多努力。

相較於DBU已有財富管理的功能，童政彰指出，OBU投入資產管理，另一重要意義，在於讓客戶資金不見得非一定要入境，即使在境外也能得到台資銀行的服務；童政彰也指出，這也會讓OBU的獲利更好，而且由於這些錢本來就是台商在境外，不打算匯回台灣的錢，因此，也不會排擠到DBU既有的理財業務。