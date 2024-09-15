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五大指標揭房市火熱、價量齊漲 央行19日可能採取措施曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。圖／聯合報系資料照片
中央銀行。圖／聯合報系資料照片

中央銀行將於本周四（19日）召開理監事會，近期包括六都房屋買賣移轉棟數、房貸餘額年增率、建築融資年增率、銀行不動產貸款占總放款比率及大台北房價指數等五大指標顯示，房市景氣火熱且價量齊漲，著眼美國聯準會（Fed）9月啟動降息循環，估計央行貼放利率將「連兩凍」、房市第七波管制措施上膛。

我國央行6月13日召開第2季理監事會，貼放利率一如市場預期按兵不動，重貼現率維持2%、為近15年半新高，但祭出打炒房「組合拳」，加碼第六波房市管制措施並調升存準率1碼（0.25個百分點）。央行上季祭出的房市管制措施為：下調「特定地區」第二戶的貸款成數，六都與新竹縣市「二房」貸款成數從原先的七成降至六成。

銀行主管強調，央行手中備有三套劇本，將視市場情況彈性調整：

第一、聯準會9月降息，央行檢視銀行遞交的房市降溫報告後，研判可再給予一段時間的觀察期，9月維持管制措施不變，並緊盯銀行自主降溫的執行成效。

第二、房市雖熱，但今年第4季有機會降溫，央行維持現行管制措施，但再度調升存準率、緊縮市場資金。

第三、銀行信用資源過度集中在不動產、有必要出手調控，央行祭出第七波房市管制，例如：擴大受管制的「特定地區」範圍，或進一步緊縮「特定地區」的貸款成數與寬限期等。

銀行主管表示，今年前七月六都買賣移轉棟數累積約達16.31萬棟，年增28.5％，為2014年以來最高，顯示房市買氣火熱。但今年6月起，政府為防範投資客炒房及人頭戶申貸，除調降特定地區第二戶房貸成數外，另要求針對炒作房價等徹底清查，且目前市場上各家金融同業已逐步調節房貸貸放量，預期央行9月暫不會推出新一波管制措施。

國泰台大產學合作計畫主持人徐之強日前指出，央行5月發布金融穩定報告，民間部門信用占GDP比重來到歷史新高166%，美國高點是在2008年第2季金融海嘯前，此數值代表一個國家的財務槓桿開到多高，因此，央行6月調升存準率及近期的房貸降溫令，是基於風險控管考量、為必要措施。

央行 房市 美國聯準會

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