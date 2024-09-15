境外金融中心前七月只賺近10億美元 降息甘霖來得及？

據金管會統計，2024年累計前七月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘近10億美元，年減14.5%，僅是2023年全年獲利的一半，金融圈指出，9月料美國降息，有助降低銀行資金成本、提升債券評價利益，惟恐難大幅提振獲利，估全年難站回20億美元大關。

為何很難大幅提振獲利？銀行主管認為：

一、9月降息後，需視美國後續降息力道，若僅是「緩降」，銀行資金成本降幅有限，放款動能也會因客戶預期再降息而讓需求遞延

二、目前美債十年期殖利率3.6~3.7%，是全數反映了（Price in）降幅，還是有下跌空間？最關鍵的是，各銀行多會在年底提存OBU呆帳，也會吃掉獲利，壓抑了整體境外金融中心獲利空間。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力，等於3O獲利優劣全看OBU臉色。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年7月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘52.7億元台幣，月增16%，累計前七月賺321.2億元台幣，（若以台銀7月底台幣對美元結算匯率32.9元，約折合9.8億美元），年減12.6%。

金管會官員說，7月獲利較上月增加，是因7月美債殖利率走低、價格走高，OBU投資淨收益增加，年減則是因美元利率高檔，OBU跟總行拆借的資金成本提高，導致利息淨收益減少。

美債殖利率回跌更讓主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU），7月大賺1,323萬美元，月增4.6倍，累計前七月虧損286.7萬美元，損失較去年同期縮減近八成。

證期局副局長高晶萍說，OSU投資海外債受利率變動影響大，7月是因美債殖利率持續下探，有持債評價和處分利益；前七月也因把到期債券，轉為殖利率較高債券（指價格較低）使虧損逐步縮減。

保險國際業務分公司（OIU）受惠產險、再保險業務擺脫去年受全球氣候變遷的支付巨災賠款損失利空，加上壽險業也因美元升息而增加利息收入，累計前七月賺1,616萬美元，年大增11倍。

合計三大境外金融中心，2024年累計前七月稅前盈餘9.89億美元，較去年同期還有11.58億美元獲利水準來看，年衰退14.5%，9月降息甘霖恐挽救2024年將陷入前四年的衰退窘境。