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台灣人壽解鎖泳渡日月潭 總座莊中慶力挺國際級運動

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

台灣人壽勇渡日月潭！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）首度挑戰3公里橫渡日月潭長泳，台灣人壽莊中慶總經理、吉祥物台灣阿龍化身泳渡大使，共同領軍菁英「泳」士隊參賽，推廣健康促進、鼓勵職場運動風氣，台新通訊處林光元協理以1小時18分鐘完賽拿下全隊最佳成績，充分展現台灣人壽「泳」往直前、「泳」不放棄的運動家精神。

「日月潭國際萬人泳渡」活動邁入第42年，不僅名列世界游泳名人堂，更喻為臺灣人此生必做的三大事之一，台灣人壽莊中慶總經理與南投縣長許淑華、前總統馬英九共同出席開幕式、放流總統魚苗，盛讚日月潭泳渡是結合運動、觀光、公益和生態的世界級體育活動，莊中慶總經理表示，台灣人壽看好觀光首都南投縣前景、投資開發日月行館，這次攜手南投縣政府共同力挺國際運動賽事，不僅活絡地方經濟、觀光產業，更讓全世界看見臺灣之美。

首次參賽，台灣人壽「泳」士們有備而來，成員皆是精挑細選的運動健將，包括金融投資總處謝壯堃總處長、行政管理處高健忠處長以及業務同仁，全隊身穿水母衣、配備台灣阿龍魚雷浮標，士氣高昂與數萬名國內外泳者競賽。首次參加泳渡的謝壯堃總處長笑說，日月潭的浪還不小，一開始以為無法完賽，掌握到節奏後就一站一站往前抵達終點，泳渡不是比泳技，而是比毅力；高健忠處長也表示，前500公尺覺得很艱難，持續堅持下去就能達成目標，過程雖然辛苦，成果是甜美的。最年長的63歲「泳」士林光元，第三次成功解鎖泳渡明潭；唯一女泳士紀家羚，才25歲已經二度征戰長泳，她分享運動能培養不畏挫折的勇氣，還結識好友跟客戶，更重要的是為自己跟保戶帶來健康。

今年無緣參賽亦可透過社群共襄盛舉，泳渡大使台灣阿龍揪粉絲一起「線上泳渡日月潭」，台灣人壽官方粉絲團分享泳渡裝備清單、訓練小撇步，更廣邀龍粉透過AI數位工具，上傳2024「日月潭國際萬人泳渡」精彩照片至台灣人壽讚臉書，為每一位完成長泳壯舉的泳士們歡呼喝采，還有機會獲得限量好禮。

台灣人壽保險 日月潭 運動家

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