金融業、上市櫃前八月罰鍰近1.3億元 全年探六年低

據金管會最新統計，2024年前八月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等3大業者總罰鍰金額1億2,901.5萬元，年驟減3成，主因是今年暫無單筆大罰單所致，若未來四個月仍無大案，2024年全年罰鍰恐跌破2億元，下探近六年低點。

以2024年金管會行政罰鍰預算數2億7,468萬元來看，今年前八月目標達成率僅47%，連一半都不到，2024年裁罰目標應難達陣。

金管會日前也公布2025年罰鍰預算數是2億6,337萬元，較2024年預算數減少4%，編列罰鍰收入規模也下探四年新低紀錄。

再以金管會新任主委彭金隆5月20日就任至今到8月底，這三個月來（從6月起到8月底）金管會僅開出3,011萬元罰鍰，各局也未見大張罰單，若未來四個月未有大張罰單，全年罰鍰有機會跌破2億元。前波低點是2018年罰鍰是1.98億元。

金管會公布今年前八月金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。其中證投期貨加計上市櫃貢獻占四成，遠超過銀行業與保險業的各約三成的貢獻比重。

銀行業前八月被開出13件罰單、挨罰3,971.5萬元，較去年同期18件、8,289.5萬元罰鍰，罰鍰額年減52%，減幅居冠，主因去年有大額罰單，如金控大股東干政、行員涉協助詐騙洗錢等，墊高基期所致。

證券期貨投信前八月被開出42件、挨罰2,054萬元，較去年同期33件、1,910萬元、年增7.5%，主因是投信顧業罰單大增。

上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等共裁罰125件，3,276萬元、年減4%，主因是去年有上市櫃公司未申報財報被連續裁罰加重處分所致；保險業前八月被開了16張、挨罰3,600萬元、年減27%。

累計金融三業和上市櫃公司，前八月共裁罰196件、1億2,901.5萬元，較去年同期199件、1億8,541.5萬元，件數相當、但罰鍰金額卻年大減5,640萬元或30%，顯示今年大罰單明顯減少。