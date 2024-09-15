抑制高房價 財經官員曝「這兩招」才是殺手鐧

國內房市景氣出現過熱警訊，中央銀行總裁楊金龍先前要求，34家國銀總座在9月6日前提報未來一年的房貸降溫報告，在盡力滿足無自用住宅民眾房貸、都市更新、危老重建、社會住宅及企業購建自用廠辦等五類資金前提下，其他不動產放款必須想辦法降溫。

財經官員分析，央行若再推第七波房市管制措施，最多就是擴大適用地區、進一步限縮成數與寬限期等，但台灣有許多富豪，購屋都用自有資金、不需向銀行借貸，央行限貸政策對此使不上力。

財經官員認為，要徹底解決房價高漲問題，有兩項殺手鐧，第一是稅制。台灣可借鏡美國、新加坡經驗，唯有大幅拉高房屋的持有稅率，例如美國高達2%、3%，才是解決高房價、避免炒房與囤房的一大利器。另外則是金管會在2022年2月曾祭出的調高不動產貸款風險權數，被市場視為掐緊炒房金流的大絕招。

金管會在逾兩年半前曾一口氣調高五類不動產貸款的風險權數、掐緊炒房金流，其中針對個人購置第三戶以上房貸，風險權數由30％直接拉高到100％。銀行這類貸款放太多，恐得增資，將影響承做意願，甚至直接縮手不做。

財經官員表示，近期台灣連一些南部的郊區，房價每坪都喊到70、80萬元，建商預售屋的銷售行情也十分火熱，不斷將國內房價推上高峰，但觀察民眾實質所得並未大幅增長，很顯然這波房市榮景，炒作成份居高，為避免國內房市「泡沫」愈吹愈大，政府必須正視這樣的問題，相關部會打炒房措施「只能增、不能減」。