金管會估2025年違規罰款收入2.63億 探4年新低

金管會2025年預算案出爐，明年違規罰款收入估將達新台幣2億6337.4萬元，較今年度編列預算數下滑1130.8萬元，編列違規罰款收入規模下探近4年新低。

因金融業營業稅分配收入自2025年度起不再撥入金融業特別準備金，根據金管會公布2025年度預算案，金融監督管理基金收入來源調整為徵收及依法分配收入、財產收入及其他收入3大區塊，且2025年度編列總額驟降至39.69億元，年減86.92%。

其中，徵收及依法分配收入涵蓋金管會每年違規罰款收入在內，金管會編列明年度違規罰款收入為2億6337.4萬元，編列違規罰款收入預算數為近4年新低。前次低點為2021年度違規罰款收入預算數2億5135萬元。

金管會的金融監督管理基金，將用於推動保護金融消費者權益、推動金融制度與新種金融商品研究及發展、推動金融資訊公開、推動國際金融交流、支應金融業退場處理及一般行政管理等。

金管會每年都會編列罰款收入預算，今年度編列違規罰款收入預算數為2億7468.2萬元，金管會今年前8月已開罰金融業及上市櫃公司等合計1億2901.5萬元，年減3成，年度預算達成率尚未達一半。

金管會銀行局副局長童政彰說明，因2023年同期銀行局有開出單筆較高額罰單，因此相比之下今年罰鍰金額呈現下滑，不過，監理機關裁處是希望業界更落實法令遵循，這也是為何金管會每筆處分都會對外公告的原因，希望業界能引以為戒，學習是否有內控點需強化與改進。

童政彰指出，內稽內控點沒有所謂最好，但要精益求精，以理專弊案為例，金融機構必須從董事會作誠信文化形塑開始，且內控點必須有效落實，持續更新風險管理機制，才能防堵更新的不法行為發生。