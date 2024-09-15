金管會前8月累計開罰逾1.29億 比去年同期大減3成

金管會今年前8月累計開罰金融三業及上市櫃公司等達新台幣1億2901.5萬元，相比2023年同期大減30.42%，主因2023年同期有金控大股東不當干政等大罰單，今年單筆罰鍰偏高的大案相對減少所致。

金管會3大業務局中，銀行局及保險局今年前8月罰鍰金額雙雙較2023年同期下滑，僅證期局略為走升，今年截至8月底止金管會總計開罰1億2901.5萬元，達今年編列罰款預算2億7468.2萬元的46.97%。

銀行局今年前8月開罰3971.5萬元，年減52.09%，罰鍰件數13件，年減5件。銀行局前8月罰鍰金額較2023年同期腰斬，主因2023年同期有金控大股東干政、銀行行員涉助詐騙集團洗錢等較大罰單，墊高比較基期所致。

銀行局今年前8月開出最大罰單為台中銀行前董事長王貴鋒涉花公款奢華度日，台中銀因未完善建立且未確實執行內控制度，遭重罰1200萬元，這也是金管會今年前8月開出的最重罰。

銀行局前8月次重罰對象為新光銀行及國泰世華銀行，新光銀因前理財主管透過網銀轉帳挪用客戶款項且與客戶有私下資金往來，挨罰800萬元，國泰世華銀因前蘭雅分行櫃員挪用客戶款項，同樣挨罰800萬元。

保險局前8月開罰3600萬元，年減27.13%，罰鍰件數16件，年減8件。其中以法巴集團挨罰最重，法巴產險及法巴人壽違反產、壽險分業經營原則，保險局開罰法巴人壽900萬元、法巴產險600萬元，各位居保險局前8月開罰最大及次大單。

保險局前8月開罰第3高罰單由台中銀保經及台灣人壽並列，台中銀保經因捲入王貴鋒涉花公款奢華度日案，挨罰300萬元，台壽則因投資及會計作業內控違規，同樣挨罰300萬元。

證期局前8月對證券期貨投信投顧業及上市櫃公司等合計開罰5330萬元，年增0.34%，開罰件數合計167件，年增10件。

證期局前8月開出最重罰單由時間投顧及國泰投信並列第1，時間投顧因總經理違反不得兼任全委投資經理人規定，導致時間投顧被罰120萬元，國泰投信則因全委投資經理人跟單，公司內控疏失遭證期局開罰120萬元。另國票證券因違反證交法及洗錢防制法規定，遭罰110萬元。