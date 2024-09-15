保單借款眉角多 宏泰人壽幫助保戶申請更有效率

當保戶有大筆資金需求時，除了透過銀行貸款之外，保單借款也是安全方便的途徑之一，由於申請保單借款相關注意事項多，宏泰人壽製作教學影片於官網金融友善服務專區揭露，幫助保戶申辦保單借款更有效率，充分落實公平待客，提供金融友善服務更完善。

宏泰人壽表示，當保戶有資金需求時，只要符合申請條件及資格，即可運用保單借款；由於在保單借款本金與利息加總之後不超過保單價值的情況下，保單效力仍持續有效，對於保戶來說，實為取得所需資金重要且安全方便的途徑。然而保單借款事涉保戶權益及大筆金額，因此申請資格、條件及程序皆有嚴謹的限制及設定，文件也必須正確填寫及完備；保戶確認符合申請保單借款條件及資格後，可透過業務員送件、保戶本人或委託他人臨櫃及郵寄等方式辦理，但不論哪種方式，經要保人及被保險人簽署「保險單借款約定書暨重要事項告知書」皆為必備文件，其內容細節繁多，宏泰人壽為此特別製作保單借款相關教學影片，說明重要告知事項及填寫文件需要特別留意之處，讓保戶申辦更有效率。

近年詐騙猖獗，詐騙集團手法不斷翻新，宏泰人壽也在影片中持續宣導詐騙防制，提醒保戶勿聽信不明投資訊息或引誘，時時提高警覺，避免蒙受不必要的損失，影片中也請保戶務必詳閱注意事項，以確保自身權益。宏泰人壽表示，透過影音傳遞宣導資訊，比文字說明更易於理解及接受，期望藉由影片宣導結合第一線承辦人員的關懷詢問及審慎審核，讓保戶更安心、更順利完成相關申請。

此外，依據宏泰人壽過往承辦保戶保單借款的臨櫃客服經驗，除了身分證明文件缺漏之外，曾經有過未成年要保人要求保單借款卻沒有經過法定代理人同意，或是要保人及被保險人不是同一人，但卻疏忽未經被保險人簽署文件而無法辦理的情況。宏泰人壽也建議，保戶在申辦前可先至官網查詢相關注意事項，辦理時帶齊應備文件，以節省寶貴的時間。