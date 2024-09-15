美元升息資金成本走高 境外金融中心獲利續衰

金管會統計，今年前7月保險OIU受惠利息收入成長等因素帶動獲利上揚，證券OSU稅前虧損亦呈收斂，但銀行OBU仍受美元升息墊高資金成本衝擊，導致前7月3大境外金融中心稅前淨利合計僅9.89億美元，年減逾1成。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU）及證券國際業務分公司（OSU）。金管會揭露，今年前7月3大境外金融中心稅前淨利合計9.89億美元，年減14.5%。

其中，今年前7月整體OBU稅前淨利為新台幣321.2億元，年減12.6%，若依今年7月底台灣銀行新台幣兌美元結算匯率，今年前7月整體OBU稅前淨利約為9.76億美元，年減16.5%。

金管會銀行局副局長童政彰分析，2023年美國陸續升息，美元利率維持在較高水準，墊高OBU向總行拆借的資金成本，使其他淨收益下滑，是OBU獲利衰退主因。

觀察OBU存、放款動能，截至今年7月底止，OBU存款總額攀升至新台幣3兆6699億元，年增2.9%，放款餘額達2兆3953億元，年增7%，平均存放比達65.3%。

今年前7月整體OIU稅前淨利達0.16億美元，年增10.6倍，其中，壽險業OIU、產險業OIU及再保險業OIU稅前淨利全面優於2023年同期，產險業OIU更一舉由虧轉盈。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，因美元升息，壽險OIU利息收入成長，對獲利表現有挹注，產險業及再保險業OIU 2023年同期因全球氣候變遷有較高額巨災損失理賠，今年則相對好轉。

不過，今年前7月整體OIU保單件數共416件，年減18.1%，無論壽險業、產險業或再保險業OIU保單件數都縮水；同時間保費收入不到0.03億美元，年減87.9%。

蔡火炎指出，壽險業OIU新契約保單件數與保費收入下滑，主因有客戶解約或保單期滿不再續繳，產險業及再保險業OIU則在全球氣候變遷導致損失幅度及頻率增加後，經營已轉趨保守，因此保單件數與保費收入同呈收斂。

證券OSU方面，今年前7月整體OSU稅前虧損不到0.03億美元，相比2023年同期少虧近0.1億美元。金管會證期局副局長高晶萍說，主因今年前7月券商逐步將到期債券轉為殖利率較高標的，操作面較得利所致。