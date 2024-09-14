快訊

穿高跟鞋的獨裁者？梅根遭爆霸凌羞辱職員 私下被稱「難搞公爵夫人」

痛到「想死又死不了」 吳怡霈曝恐怖宿疾：一個月承受20天以上

雙龍搶親…新光金本周股東大減近1.4萬人 小股東及大戶皆全面出場

聽新聞
0:00 / 0:00

近3分之1銀行「排隊等撥款」 專家：這類放款管道轉單效應來了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
在銀行房貸資訊揭露專區日前上線後，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近1/3銀行都要「排隊等撥款」。示意圖／聯合報系資料照
在銀行房貸資訊揭露專區日前上線後，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近1/3銀行都要「排隊等撥款」。示意圖／聯合報系資料照

在銀行房貸資訊揭露專區日前上線後，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近1/3銀行都要「排隊等撥款」，隨後壽險業購置住宅貸款資訊也已經上線，提供民眾銀行體系外的房貸資訊，不過根據已經揭露的資料顯示，有老牌的壽險公司揭示目前房貸業務量增，故案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，請客戶預先評估資金需求時程。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸申請狀況不易，在銀行資金受限狀況下，不少銀行採取以價制量的策略，房貸利率條件拉高，房貸族也會多方探詢合適的物件，如保險公司、農漁會與網路銀行等管道，不過現在似乎看到壽險公司也出現案件湧入狀況，案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，整體房貸市場變化相當快速。

壽險業購置住宅貸款資訊顯示，六家壽險公司皆有可承做「購置住宅貸款」額度，台灣人壽辦理購置住宅貸款以首購、自住客戶為優先辦理對象，國泰人壽則是目前房貸業務量增，故案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，請客戶預先評估資金需求時程。

曾敬德表示，壽險公司現在的房貸水準已經相當有競爭力，有些專案會針對保險客戶提供利率上部分的優惠，建議民眾多看多比較。

保險 壽險公司 房貸

延伸閱讀

又有陸艇「投奔自由」 專家：怎都選假日直衝衛戍區？

哈瑪斯領導人躲地道1年終發聲！連曝多封信件 專家分析背後用意

高雄大雷雨和貝碧佳颱風有關？ 專家：在海峽南部造成背風渦旋

理財型房貸銀行打優利牌 推出非買房用房屋擔保放款

相關新聞

近3分之1銀行「排隊等撥款」 專家：這類放款管道轉單效應來了

在銀行房貸資訊揭露專區日前上線後，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近1/3銀行都要「排隊等撥款」，隨後壽險業購置住宅貸...

再創歷史新高！飾金牌價達每錢10,330元新天價

黃金多頭凌厲，國際金價現貨昨攻上每英兩2,580美元再創歷史新高，連帶14日國內銀樓飾金牌價開出每錢10,330元新天價...

遊戲中學理財 兆豐偕金研院深入高雄推動國小金融教育

兆豐銀行與台灣金融研訓院，13日在高雄市政府舉行「CSR金融共好公益計畫」啟動典禮，宣布由兆豐銀行員工組成的「CoCo老...

熱錢湧入…匯入逾6億美元 台幣強升1.36角

國際美元回落，激勵主要亞洲貨幣強升，匯銀主管指出，熱錢昨（13）日大舉匯入逾6億美元，新台幣匯率終場強升1.36角，收在...

理財型房貸銀行打優利牌 推出非買房用房屋擔保放款

國銀承作房貸量能吃緊鬧錢荒，不少民營銀行房貸利率喊到3%以上，借戶仍得排隊等待，有銀行趁機推非傳統房貸，也就是理財型房貸...

公股行庫配合新青安政策 非傳統房貸難討便宜

銀行房貸鬧錢荒迫使銀行以價制量，拉高利率，導致首購房貸利率反而可能比理財型房貸，或是提供周轉使用的房屋擔保放款來得高。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。