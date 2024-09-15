央行Q3理監事會19日登場 管制房市措施聚焦

中央銀行將於本周四（19日）召開第3季理監事會，市場預期貼放利率將按兵不動，是否加碼打炒房、宣布採取第七波房市管制措施，成為市場關注焦點。

央行6月13日召開第2季理監事會，貼放利率一如市場預期按兵不動，重貼現率維持2%、為近15年半新高，但祭出打炒房「組合拳」，除決議加碼第六波房市管制措施外，也調升存款準備率1碼（0.25個百分點）。

央行上季祭出的房市管制措施為：下調「特定地區」第二戶的貸款成數，六都與新竹縣市「二房」貸款成數從原先的七成降至六成。

央行理監事會房市措施三劇本

央行理事分析，上季貨幣政策很明顯是「衝著房市來」，9月是否再加碼，三指標最關鍵，包括：房貸餘額年增率、不動產貸款集中度，及銀行第二戶購屋貸款的撥款金額。

目前最新數據顯示，國銀7月房貸餘額達10兆6,570億元，續創歷史新高，年增率高達10.8%，飆逾18年新高；單看今年7月，國銀房貸餘額暴增1,165億元，連三月增加金額逾千億元。

央行資料顯示，今年5月以來，國銀房貸餘額每月增加金額均破千億元，5月增加1,243億元，6月為1,069億元，7月則是1,165億元；折算光是5至7月，國銀房貸餘額累計已暴增3,477億元。

不只如此，房貸餘額已連兩月呈「兩位數」增長，6月年增10.2%，7月年增率擴大至10.8%，寫下2006年6月以來、逾18年新高。

銀行主管表示，8月房屋買賣移轉棟數合計達24,527棟、年增21.4%，因新青安房貸8月進入撥貸高峰期，推升8月移轉棟數創近14年來同期新高，顯示房市交易火熱。

行庫主管指出，今年下半年隨囤房稅2.0上路、央行及相關部會為穩定房價祭出的管控政策持續發酵，加上建材價格及薪資成本依舊居高不下，成本面因素讓房價不易有下跌空間；另外，國內經濟展望升溫，新青安推升房市剛性需求等因素，房市仍有一定量能。

不過，近期央行採取道德勸說下，國銀針對房貸進行管控措施，預估今年第4季房市將呈「價量持穩」格局。