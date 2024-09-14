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再創歷史新高！飾金牌價達每錢10,330元新天價

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
國際金價現貨昨再創歷史新高，連帶14日國內銀樓飾金牌價開出每錢10,330元新天價。路透
國際金價現貨昨再創歷史新高，連帶14日國內銀樓飾金牌價開出每錢10,330元新天價。路透

黃金多頭凌厲，國際金價現貨昨攻上每英兩2,580美元再創歷史新高，連帶14日國內銀樓飾金牌價開出每錢10,330元新天價。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，13日的牌價為每錢10,310元，就已是歷史新高，今天則再度改寫高點，他說，昨天拿黃金來賣出的民眾人數算正常，因為近期的上漲當中民眾是陸陸續續賣出獲利了結。

近期房貸市場緊張，石文信提到，也有父母親把家裡的黃金變現，給子女用於買房繳頭期款的資金。

美國聯準會下周利率會議即將降息，石文信分析，年初就看多今年金價達2,600美元，最近他上修看法到年底前甚至上看2,800美元；主因有三，一是聯準會降息循環啟動；再者是區域性地緣政治不穩定，例如上周俄羅斯釋出考慮管制鈾、鈦和鎳等出口，這也是影響貴金屬行情的部分原因之一；最後是通膨並沒有真正解除，黃金仍是抗通膨最佳投資。

美國聯準會 金價 降息

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