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台泥通過近300億元三大籌資案 歐洲發行歐元綠色公司債

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）董事會13日一口氣通過近300億元的三大籌資計畫，一是國內發行可持續發展連結的可轉換公司債（CB）上限新台幣80億元；其次為了增資荷蘭子公司Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.（TCDH）而發行海外無擔保轉換公司債（ECB）上限3.5億美元（約新台幣111.7億元）；第三由台泥提供TCDH背書保證3億歐元（約新台幣106.3億元），供其發行綠色歐元公司債（Euro Green Bond）。

台泥指出，過去兩年台泥皆透過GDR海外存託憑證籌資，此次於國內以及歐洲皆選擇可轉換公司債，預期可有效控制股本擴張，減輕稀釋每股盈餘。此外，看好整個企業集團在歐洲低碳水泥、能源、儲能等各項事業未來發展，台泥將成為台灣第一家在歐洲發行歐元綠色公司債的企業。

台泥指出，綠色籌資代表公司將投入更多資金用於對環境友善的減碳及綠色資本支出，台泥是國內少數獲得標普S&P Global Ratings、及惠譽國際Fitch Ratings投資等級(investment grade)信用評等的公司，且台泥在歐洲有包括生產低碳水泥、建置儲能充電等實體運營並貢獻穩健現金流量。

台泥此次增資荷蘭子公司TCDH及該荷蘭子公司TCDH發行綠色歐元公司債，主要為償還今年3月擴大土葡低碳水泥投資之借款，以強化財務結構。台泥企業團於歐元資本市場發行債券，不僅可以讓資金來源多元化，減少利息支出，並配合歐洲子公司的歐元收入發行歐元債券，減少匯兌風險。

在國內部分，台泥繼今年8月取得櫃買中心可持續發展連結債券之資格認後，發行可持續發展連結可轉換公司債（Sustainability-Linked Convertible Bond，SLCB），台泥依照可持續發展績效目標(SPT)訂定溫室氣體減量目標，是以2016年作為排放基準年，設定2027年目標，台灣與中國大陸水泥廠溫室氣體範疇1排放量與範疇2合計排放強度，將減量14.9%。

公司債 台泥 新台幣

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