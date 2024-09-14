台壽公平待客 金管會肯定

金管會保險局昨（13）日舉辦「保險業公平待客原則評核績優業者」頒獎典禮，中信金控（2891）子公司台灣人壽創新公平待客董事座談會，首度邀請新住民參與交流，面對面傾聽需求與痛點，更與時俱進優化申訴機制、重視金融友善服務，榮獲金管會雙獎肯定，今年公平待客成績名列前段班與「最佳進步獎」，更是唯一獲得雙獎殊榮的壽險業者。

金管會主委彭金隆13日出席頒獎典禮，台灣人壽總經理莊中慶代表領獎，並分享台灣人壽We are family的公平待客服務。

台灣人壽每半年舉辦公平待客董事座談會，首次邀請非營利組織One-forty創辦人陳凱翔、越南新住民黎莊清和印尼移工Tiny，分享新住民的金融困境及保險需求。從事照護工作14年的Tiny非常熱愛台灣，期望能購買保險在台落地生根，卻因為語言隔閡、少有印尼文的保險說明，至今僅有基本的勞健保。

中文流利的越南新住民黎莊清也有相同困擾，坦言台灣保險種類太多樣化，加上投保需要填寫的文件過於繁複，大大降低投保意願，兩位外籍朋友至今都是無「保」之人。

台灣人壽公平待客落實普惠金融與多元平權，目前已有逾二萬名外籍保戶，還特別網羅新住民業務員加入，提供百萬台灣新住民及移工保險服務，協助新住民完備人身醫療保險，甚至還有雇主主動為移工投保。

獨立董事周冠男和林建智皆提到，部分國家宗教信仰反對不勞而獲，對保險觀念較為保守，建議針對不同文化背景的新住民，研議提供妥適保險商品。台灣人壽董事長鄭泰克則表示，在台新住民、移工及國際留學生達170萬人，就業求學都需要保障及理財，中國信託在東南亞各地都有分支機構，一定能提供最優質服務。

台灣人壽各項友善服務均擴及新住民，2023年推出業界首創中越版小額終老文宣、櫃台設立雙向語音翻譯機，逾30種語言雙向翻譯，即時服務新住民及外語人士；業務通路面更引進新住民夥伴，為雇主解決保險問題，也讓移工有更安心的保障，展現跨族群、跨國籍的友善服務。今年公平待客成果卓著，成為唯一排名前25%、斬獲最佳進步獎的壽險業者。