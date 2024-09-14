快訊

慎防大雷雨！中秋節「東雨西晴」 吳德榮：下周2擾動注意颱風動向

影／涉京華城圖利重金交保！黃景茂不到4小時湊足500萬

台新壽總座 戴朝暉將出任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台新金控（2887）旗下台新人壽昨（13）日宣布，經董事會決議通過自9月18日委任戴朝暉擔任總經理，後續待報請主管機關核准後生效，在正式生效前，蔡康仍擔任台新人壽董事兼總經理，督導並協助經營團隊持續穩健成長。戴朝暉現職為法國巴黎人壽台灣分公司總經理，請辭後將正式轉戰台新人壽。

台新人壽董事長林維俊表示，感謝蔡康於此期間的付出與卓越貢獻；在金控的資源挹注與既有成功基礎上，新任總經理將帶領台新人壽持續增進市場競爭力，強化公司治理及遵法文化，提供完備多元的金融服務，期許成為客戶心中的智慧好夥伴、最值得信賴與託付的人壽保險公司。

戴朝暉擁有美國精算師執照，歷經統一安聯人壽精算部協理、中泰人壽總經理、第一金人壽董事長等，職涯多數服務外商壽險公司。

台新人壽8月稅後淨損1.1億元，主因8月新台幣匯率升值致兌換損失增加；累計前八月稅後純益19.1億元，較去年同期大幅成長89%，主要是今年股票資本利得挹注。

5月底台新人壽前總經理邢益華因個人職涯規劃請辭，蔡康兼任總經理迄今。曾任保險安定基金總經理的蔡康，自從保德信併入台新金以來就擔任董事長，直到今年7月任期屆滿卸任，並由台新金總經理林維俊兼任人壽董事長。當時，台新金啟動史上最大換血，包括台新銀行總經理尚瑞強升任副董，總經理由法人金融事業總處執行長林淑真升任。個人金融事業總處執行長由執行副總經理包國儀升任等。

台幣匯率 台新金控 董事長

延伸閱讀

台新金：新新併開大門走大路 中信金收購還有3變數

新新併加碼！「1 : 0.672 + 特別股」 轉換價格衝14.18元

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

獨／討論調高換股比例 台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

相關新聞

熱錢湧入…匯入逾6億美元 台幣強升1.36角

國際美元回落，激勵主要亞洲貨幣強升，匯銀主管指出，熱錢昨（13）日大舉匯入逾6億美元，新台幣匯率終場強升1.36角，收在...

理財型房貸銀行打優利牌 推出非買房用房屋擔保放款

國銀承作房貸量能吃緊鬧錢荒，不少民營銀行房貸利率喊到3%以上，借戶仍得排隊等待，有銀行趁機推非傳統房貸，也就是理財型房貸...

公股行庫配合新青安政策 非傳統房貸難討便宜

銀行房貸鬧錢荒迫使銀行以價制量，拉高利率，導致首購房貸利率反而可能比理財型房貸，或是提供周轉使用的房屋擔保放款來得高。不...

四金控產險前八月賺63億

金控旗下產險公布最新獲利，四家金控旗下產險公司包含富邦產、國泰產、華南產、兆豐產等持續獲利，總計四家產險8月賺6.34億...

五大行前八月刷卡額 創高

國銀8月信用卡業務成績單出爐，中信銀奪下流通卡數、有效卡數及單月刷卡金額「三冠王」，分別達936萬張、593萬張、金額為...

台新壽總座 戴朝暉將出任

台新金控旗下台新人壽昨（13）日宣布，經董事會決議通過自9月18日委任戴朝暉擔任總經理，後續待報請主管機關核准後生效，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。