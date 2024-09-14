台新壽總座 戴朝暉將出任

台新金控（2887）旗下台新人壽昨（13）日宣布，經董事會決議通過自9月18日委任戴朝暉擔任總經理，後續待報請主管機關核准後生效，在正式生效前，蔡康仍擔任台新人壽董事兼總經理，督導並協助經營團隊持續穩健成長。戴朝暉現職為法國巴黎人壽台灣分公司總經理，請辭後將正式轉戰台新人壽。

台新人壽董事長林維俊表示，感謝蔡康於此期間的付出與卓越貢獻；在金控的資源挹注與既有成功基礎上，新任總經理將帶領台新人壽持續增進市場競爭力，強化公司治理及遵法文化，提供完備多元的金融服務，期許成為客戶心中的智慧好夥伴、最值得信賴與託付的人壽保險公司。

戴朝暉擁有美國精算師執照，歷經統一安聯人壽精算部協理、中泰人壽總經理、第一金人壽董事長等，職涯多數服務外商壽險公司。

台新人壽8月稅後淨損1.1億元，主因8月新台幣匯率升值致兌換損失增加；累計前八月稅後純益19.1億元，較去年同期大幅成長89%，主要是今年股票資本利得挹注。

5月底台新人壽前總經理邢益華因個人職涯規劃請辭，蔡康兼任總經理迄今。曾任保險安定基金總經理的蔡康，自從保德信併入台新金以來就擔任董事長，直到今年7月任期屆滿卸任，並由台新金總經理林維俊兼任人壽董事長。當時，台新金啟動史上最大換血，包括台新銀行總經理尚瑞強升任副董，總經理由法人金融事業總處執行長林淑真升任。個人金融事業總處執行長由執行副總經理包國儀升任等。