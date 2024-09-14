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四金控產險前八月賺63億

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
圖為兆豐產險示意圖。與新聞內容無關。 聯合報系資料照
圖為兆豐產險示意圖。與新聞內容無關。 聯合報系資料照

金控旗下產險公布最新獲利，四家金控旗下產險公司包含富邦產、國泰產、華南產、兆豐產等持續獲利，總計四家產險8月賺6.34億元、前八月獲利共達63.61億元。

四金控產險最新獲利概況
四金控產險最新獲利概況

其中國泰產險前八月創同期次高，兆豐產相較去年轉虧為盈，持續穩定成長。

富邦產險8月稅後純益4億元，累計稅後純益31.9億元，每股稅後純益（EPS）為10.65元，富邦產表示，8月整體簽單保費48.4億元，較去年同期成長9%，企業保險簽單保費較去年同期成長13%。

其中，工程險因積極爭取綠能保險及公共工程等業務，單月簽單保費成長29%，累計前八月簽單保費收入445.5億元，年成長12%，簽單市占率24.3%，維穩市場龍頭地位。

國泰產險表示，8月稅後純益1.8億元，累計稅後純益為同期次高、達18.3億元，每股稅後純益（EPS）9.17元，主因商品端發揮保險專業，透過數位監控滾動調整核保政策，各險損失率表現良好，可望帶動獲利持續成長。

此外，國泰產8月簽單保費29.9億元，累計簽單保費達248億元，年成長16%，維持雙位數成長；國泰產表示，核心保險業務，車險掌握購車、換車客群，並向客戶推行完整保障概念，累計簽單保費年成長9%。

商業保險方面，工程險掌握綠能及公共工程等業務，累計簽單保費年成長99%。

華南產險8月稅後純益為0.03億元；前八月稅後純益為11.35億元，較去年同期5.91億元，增加5.44億元，年增92%，每股稅後純益為5.67元，持續穩定成長。

兆豐產險8月稅後純益為0.51億元，累計稅後純益2.06億元，每股稅後純益1.69元，與去年相比由虧轉盈，主要是揮別防疫陰霾，如今迎來獲利，將逐步穩定成長。

綜觀四家金控產險，富邦產8月單月獲利大幅領先、累計稅後純益也高於緊追在後的國泰產逾10億之多，而國泰產前八月賺18.3億元創下歷史同期次高，居於亞軍。

產險業者樂觀看好，今年沒有防疫險攪局，各家獲利都樂觀，全年獲利將大幅優於去年。

保費 產險

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