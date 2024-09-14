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熱錢湧入…匯入逾6億美元 台幣強升1.36角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

國際美元回落，激勵主要亞洲貨幣強升，匯銀主管指出，熱錢昨（13）日大舉匯入逾6億美元，新台幣匯率終場強升1.36角，收在31.992元，升破32元整數大關，為近一周新高。

儘管新台幣匯率跟進主要亞幣升值，但因下周為「全球央行周」，主要國家央行都將召開利率決策會議，市場屏息以待、觀望氣氛濃厚，總成交量縮減至13.03億美元。

匯銀主管指出，下周美國聯準會、英國央行、台灣央行、日本央行、中國人民銀行等皆在19日、20日兩天召開利率決策會議，市場聚焦美國聯準會啟動降息循環外，也關注日本等央行最新貨幣政策動向。

證交所統計顯示，外資昨天買超不到30億元，台股仍上漲106點，收在21,759點。

至於匯市交易，匯銀人士推估外資約匯入逾6億美元，新台幣匯率強勢表態，終場升值1.36角，收在31.992元，為近一周高點。

根據中央銀行統計，美元指數昨天下挫0.81%，主要亞幣全數升值，其中日圓匯率強升1.31%，韓元匯率升值1.05%，星元匯率升幅0.52%，新台幣匯率雖強升逾1角，但升幅0.43%，僅超前人民幣的0.38%。

匯銀主管分析，美元回落、日圓強升，加上台股上漲、熱錢匯入，新台幣匯率跟進國際潮流強勢挺升。展望下周，匯銀主管預估，新台幣匯率將位於31.8~32.2元區間波動。

台幣匯率 新台幣 日本央行

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