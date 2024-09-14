公股行庫配合新青安政策 非傳統房貸難討便宜

銀行房貸鬧錢荒迫使銀行以價制量，拉高利率，導致首購房貸利率反而可能比理財型房貸，或是提供周轉使用的房屋擔保放款來得高。不過公股行庫因配合政策要優先受理新青安房貸申貸戶，因此沒類似狀況，理財型房貸或房屋擔保放款利率，依舊比傳統房貸利率高。

民營銀行因房貸吃緊，出現傳統房貸首購利率，比其他非傳統房貸要高的另類「利率倒掛」現象，大型公股行庫消金主管對此直言，「我們不會這樣定價」，也就是非傳統房貸不管是理財型房貸還是房屋擔保貸款，利率定價基本都會比傳統首購房貸至少高出1碼（0.25個百分點）左右。

目前公股行庫配合政策辦理新青安房貸，為了避免客戶求貸無門，因此雖然房貸觸及銀行法72-2條規定的內部警戒線，還是為新青安申貸戶開小門，採取每天匡列額度的方式「量出為入」，也就是看相關的不動產授信水位降多少，就給多少額度受理新青安房貸，以避免不小心收件過頭碰到銀行法72-2條的上限三成。

至於沒有資格申請新青安房貸，但符合首購標準的房貸戶，公股行庫也配合政策指導優先受理首購族。