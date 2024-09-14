理財型房貸銀行打優利牌 推出非買房用房屋擔保放款

國銀承作房貸量能吃緊鬧錢荒，不少民營銀行房貸利率喊到3%以上，借戶仍得排隊等待，有銀行趁機推非傳統房貸，也就是理財型房貸或非買房用的房屋擔保放款，利率反而比傳統房貸低，提供民眾活化資產理財選擇，銀行則可趁機吸收財富管理潛在客戶。

傳統房貸與其他房屋擔保放款比較

新青安房貸帶動房市交易熱絡，連帶的使得多數國銀承作房貸逼近銀行法72-2條規定上限，也就是房貸與土建融放款總額不得超過存款及金融債發行合計三成。

通常銀行都會以28%上下為警戒線，一旦觸及就會開始暫緩收件，導致不少民眾房貸求貸無門，銀行也紛紛拉高房貸利率以價制量，3%幾乎快成基本起跳價，使得以往一向首購房貸利率低於其他非傳統房貸的的常態，現在出現相反狀況。

不少民營銀行爭取理財客戶、擴增消金放款，除既有房貸客戶還款後鼓勵辦理理財型房貸，借款利率比客戶原本的傳統房貸利率略高，但比新承作傳統房貸3%利率要低。

至於遠東銀（2845），則是以較大區間的理財型房貸利率定價對外行銷，比方說從2.4%到3.3%，讓理財型房貸利率看起來不一定比新收件房貸的3%便宜，但保留彈性的議價空間，客戶條件相對好，就有機會拿到比傳統房貸低的利率。

此外，包括玉山銀行的理財型房貸，採一段式利率計息，利率為2.93% ~3.42%；永豐銀行的循環理財型房貸，利率則是自2.79%起跳。

台中銀行推出優利型房貸融資限期專案，符合資格條件者，利率採一段式機動計收，目前為2.21%起。因應銀行法72-2天條的緊張狀況，台中銀的首購房貸利率已調高至3%起跳。相較之下，優利型房貸專案利率比傳統房貸更優惠。

台中銀主管指出，優利型房貸融資限期專案，資金用途並非購置房屋，所以提供2.21%起跳的優惠利率，但是客戶以及擔保品房屋的條件都有較高的要求，包括年收入達120萬元以上、流動性資產達300萬元以上，以及設定擔保房屋限坐落於其認可的都市計畫區內不動產，基本上就是都會區、蛋黃區。這項專案放款不計入銀行法72-2條限額內。