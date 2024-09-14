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五大行前八月刷卡額 創高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
國銀8月信用卡業務成績單出爐。 聯合報系資料照
國銀8月信用卡業務成績單出爐。 聯合報系資料照

國銀8月信用卡業務成績單出爐，中信銀奪下流通卡數、有效卡數及單月刷卡金額「三冠王」，分別達936萬張、593萬張、金額為607億元，累計前八月刷卡金額5,348億元，續創歷年新高，年成長7％。

另外，玉山銀8月拿下發卡王寶座，單月發出近12萬張卡，主要動能來自玉山Unicard、玉山熊本熊卡、U Bear卡。

國人今年出國旅遊動能強勁，挹注前五大發卡行前八月累計簽帳金額均寫歷年同期新高，依序為中信銀5,348億元、國泰世華銀5,001億元、玉山銀4,157億元、北富銀3,981億元，以及台新銀3,411億元。

中信銀指出，今年前8月刷卡金額創歷年新高紀錄，主因有三。第一，民眾出國旅遊以及外出用餐需求增加，帶動海外消費、旅遊、餐飲、超市等消費金額持續成長。第二，中信銀持續與異業品牌結盟合作，涵蓋社群平台、交通、飛航、百貨、現金回饋等領域；第三，提供一站式支付金融服務，與市場主流行動錢包合作，卡友從申辦、消費、回饋、折抵都可以線上完成。

8月信用卡爭奪戰中，亮眼的還有「坐二望一」的國泰世華銀，8月簽帳金額逾600億元，與中信銀差距縮至6.8億元、剩不到10億元，市場緊盯9月刷卡金額寶座是否換人做。

國泰世華銀指出，今年累計前八月刷破5,000億元，主要受惠暑假尾聲，民眾出遊以及餐廳消費持續熱絡，加上夯卡CUBE卡各項權益方案回饋有效吸引卡友刷卡消費，海外簽帳年成逾五成，整體旅遊消費年成長兩成，主要百貨、電商以及餐飲年成長兩成。

8月第三名刷卡王北富銀，單月簽帳金額478億元，北富銀指出，主要受惠量販超市以及海外消費年成長逾三成。

中信銀 刷卡 消費

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