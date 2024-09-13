原法巴人壽總座戴朝暉 9月18日轉戰台新人壽任總座

台新人壽宣布，13日經董事會決議通過自9月18日委任戴朝暉擔任總經理，後續待報請主管機關核准後生效，在正式生效前蔡康仍將擔任台新人壽董事兼總經理，督導並協助經營團隊持續穩健成長。

台新人壽董事長林維俊表示，感謝蔡康於此期間的付出與卓越貢獻；在台新金控（2887）的資源挹注與既有成功基礎上，新任總經理將帶領台新人壽持續增進市場競爭力，強化公司治理及遵法文化，提供完備多元的金融服務，期許成為客戶心中的智慧好夥伴、最值得信賴與託付的人壽保險公司。

為人和善、人稱「小白」的原法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉，確定將轉戰台新人壽擔任總經理。

上半年，國內壽險業普遍大賺，法國巴黎人壽卻是前六個月稅後純益大幅衰退42.2%至不到7.2億元，遭遇逆風，如今，總經理戴朝暉也離任。事實上，今年初金管會針對法巴人壽與法巴產險違反產、壽險分業經營等裁罰案，也暴露出法巴集團在台灣的組織架構與運作方式等問題存在。

1月18日，金管會金檢發現，法國巴黎人壽及產險有違反產壽分業經營、權責不符等內控和公司治理缺失，對法巴人壽和產險分別核處900萬元、600萬元罰鍰，共計1,500萬元罰鍰。這也是外商保險集團因權責不符遭重罰首例。